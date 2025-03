LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: annunciate le date di LRDL SUMMER TOUR 2025

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA annuncia oggi le prime date del tour che la prossima estate la porterà sui palchi dei principali festival italiani.

LRDL SUMMER TOUR 2025

Cuneo il 23 maggio (Festival Città In Note)

Bologna il 5 giugno (WMF We Make Future)

Padova il 3 luglio (Sherwood Festival)

Trento il 5 luglio (Trento Live Fest)

Bisceglie – BT l’11 luglio (Dolmen Summer Festival)

Milano il 17 luglio (Circolo Magnolia)

Gradisca d’Isonzo – GO l’1 agosto (Festival Onde Mediterranee)

Civitanova Marche – MC il 7 agosto (Ri-Suona)

Roma il 12 settembre (location TBA)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4i0rKAr

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina porteranno sul palco i brani del loro repertorio più amati dai fan e non mancherà in scaletta spazio per Giorni Felici, quinto album in studio della band. Il disco è uscito lo scorso 25 ottobresu tutte le piattaforme digitali e negli store fisici per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy e rappresenta una nuova evoluzione nella scrittura e nella composizione de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, riconoscibile e sempre in movimento: la band torna a esplorare sonorità care ai propri ricordi di crescita e formazione, inni generazionali che rimangono indelebili sulle ossa e che diventano suggestione per scrivere l’oggi e la sua colonna sonora. I temi sono quelli cari al progetto: LRDL continua a indagare l’emotività umana e a metterla in rapporto con l’altro e col mondo.

Prima di tornare dal vivo in Italia in estate, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA sarà impegnata questa primavera con il tour europeo Happy Days Tour, che partirà in casa – il 4 aprile a Castiglione del Lago (PG) – per poi arrivare oltre i confini nazionali, con date in tutto il continente.