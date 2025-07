LA RAPPRESENTANTE DI LISTA + GattoToro: le foto del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Martina Fiore

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina porteranno sul palco i brani del loro repertorio più amati dai fan e non mancherà in scaletta spazio per Giorni Felici, quinto album in studio della band. Il disco è uscito lo scorso 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy e rappresenta una nuova evoluzione nella scrittura e nella composizione de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, riconoscibile e sempre in movimento: la band torna a esplorare sonorità care ai propri ricordi di crescita e formazione, inni generazionali che rimangono indelebili sulle ossa e che diventano suggestione per scrivere l’oggi e la sua colonna sonora. I temi sono quelli cari al progetto: LRDL continua a indagare l’emotività umana e a metterla in rapporto con l’altro e col mondo.

LRDL SUMMER TOUR 2025

Gradisca d’Isonzo – GO l’1 agosto (Festival Onde Mediterranee)

l’1 agosto (Festival Onde Mediterranee) Civitanova Marche – MC il 7 agosto (Ri-Suona)

il 7 agosto (Ri-Suona) Roma il 12 settembre (location TBA)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4i0rKAr

