Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

RKOMI: le foto del concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Rkomi in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna a Novembre 2025, le foto del live.

Published

Rkomi in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna, novembre 2025
Rkomi in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

Dopo la pubblicazione dell’album decrescendo, sono annunciati gli appuntamenti di MIRKO NEI TEATRI, il tour di Rkomi – prodotto ed organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti – che ha fatto tappa il 23 novembre 2025 al Teatro EuropAuditorium di Bologna.

Il teatro è il luogo ideale per portare sul palco uno show che rispecchia la dimensione del suo nuovo e ultimo lavoro, quello che Rkomi definisce il suo più personale di sempre.

Così come Mirko scrive sui suoi profili per annunciare il tour: “i teatri hanno un’anima. la senti appena entri: è fatta di silenzi, di respiri trattenuti, di luci che si accendono piano. ogni palco racconta storie, ogni sipario custodisce segreti. portarci dentro la mia musica è come parlare al cuore della gente, senza filtri. questo tour non sarà solo una serie di concerti. è un viaggio nell’anima. e io, ogni sera, ci metto la mia. quando le luci si abbassano, il teatro ascolta. e io, ogni sera, racconterò chi sono. ci vediamo lì. A luci spente.”

Scritto nell’arco di due anni, decrescendo. è infatti l’album in cui si è messo in gioco in maniera totale, non risparmiandosi in nulla: né nei testi, e neppure nel sound, in cui il rap degli inizi coesiste con la musica cantata e suonata, impreziosita da momenti di cantautorato indie pop e elettronica. Artista tra i più originali del panorama italiano con un percorso che fa storia a sé, con il suo ultimo lavoro Rkomi ha voluto raccontarsi in una versione totalizzante che il pubblico ancora non conosceva. Un tuffo nel suo passato, ma anche un viaggio nel suo futuro.

Clicca qui per vedere le foto di Rkomi a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Rkomi
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Mari Froes in concerto all'Estragon di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it Mari Froes in concerto all'Estragon di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Reportage Live

MARI FROES: le foto del concerto all’Estragon di Bologna

Mari Froes in concerto all'Estragon di Bologna a Novembre 2025, le foto del live.

1 giorno ago
John Butler in concerto all'Estragon di Bologna, Novembre 2025 John Butler in concerto all'Estragon di Bologna, Novembre 2025

Reportage Live

JOHN BUTLER + Noah Dillon: le foto e la scaletta del concerto all’Estragon di Bologna

John Butler in concerto all'Estragon di Bologna a Novembre 2025, le foto e la scaletta del live.

5 giorni ago
I Ministri concerto Estragon Bologna del 15 novembre 2025 I Ministri concerto Estragon Bologna del 15 novembre 2025

Reportage Live

MINISTRI + Circus Punk: le foto del concerto all’Estragon Club di Bologna

I Ministri concerto Estragon Bologna del 15 novembre 2025, guarda le foto del concerto.

16/11/2025
Foto di Alex Lake (su concessione Live Nation) Foto di Alex Lake (su concessione Live Nation)

Reportage Live

Il ritorno trionfale dei RADIOHEAD a Bologna: foto, reportage e scaletta

Siamo stati alla prima data della leg italiana del tour dell’iconica band di Oxford che si esibira’ per altre tre date, tutte sold out,...

15/11/2025