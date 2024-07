BLACK EYED PEAS + Sarah: le foto del concerto a Fiera Milano Live

Foto di Alessia Belotti

I Black Eyed Peas sono tornati in Italia: l’iconico gruppo è stato protagonista di un imperdibile appuntamento ieri 16 luglio 2024 a Fiera Milano Live.

In 25 anni di carriera, i Black Eyed Peas – trio di Los Angeles composto da Will.i.am, Apl.de.Ap e Taboo – hanno vinto sei GRAMMY Awards e venduto 35 milioni di album e 120 milioni di singoli.

Il gruppo ha dettato il ritmo della cultura pop arrivando a far confluire influenze ibride di hip-hop, pop ed elettronica già dal 1995, incidendo brani destinati a rimanere nella storia della musica contemporanea, come “Let’s Get It Started” e “I Gotta Feeling”.

Tra i più grandi artisti degli anni Duemila, i Black Eyed Peas sono diventati “il secondo artista/gruppo più venduto di tutti i tempi per brani scaricati” (Nielsen), entrando nella “Hot 100 Artists of the Decade” di Billboard.

Clicca qui per vedere le foto dei Black Eyed Peas in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).