SALMO : le foto del concerto al Lebonski Park a Fiera Milano Live

Published

Foto di Lara Bordoni

Con tutta la sua elettrizzante carica dal vivo, l’artista rap-crossover-rock più iconico d’Italia torna a Fiera Milano Live (Rho) il 6 settembre con una speciale data-evento imperdibile.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo – con 76 dischi di platino e 50 dischi d’oro – è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro davanti a 50mila persone. Artista dalle molte sfaccettature, sfugge costantemente alle etichette e con i suoi concerti propone show sempre nuovi e avveniristici, curati in ogni dettaglio, dove alla musica e alla creatività si unisce una straordinaria energia che caratterizzano da sempre le sue performance, rendendolo un vero e proprio fuoriclasse dei live. Dopo i successi degli ultimi anni, con Lebonski Park proporrà uno show inedito per ripercorrere tutti i momenti salienti della sua carriera discografica, condito anche da un intero parco a tema che ricalca l’immaginario dell’artista.

Clicca qui per guardare tutte le foto di Salmo in concerto a Fiera Milano Live (o sfoglia la gallery qui sotto)

