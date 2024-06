Fiera Milano Live: la nuova destinazione della musica dal vivo nell’estate 2024

Vivo Concerti, società che produce e promuove i concerti e le tournée dei più importanti artisti del panorama musicale italiano e internazionale, e Fiera Milano, player internazionale nell’organizzazione degli eventi, fiere e congressi, annunciano FIERA MILANO LIVE, la nuova destinazione della musica dal vivo per l’estate 2024. Undici i concerti annunciati di artisti italiani e internazionali per un calendario, dal 12 giugno al 2 settembre 2024, che spazia dal pop all’urban fino al rap, alla dance, all’elettronica e all’indie.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4c9fcmQ

Non solo musica ma anche luogo di aggregazione e svago: un’AREA VOLLEY, in collaborazione con Vero Volley, per sfide tra amici all’ultimo set e una RUOTA PANORAMICA, per piccoli momenti di relax, renderanno Fiera Milano Live un’esperienza ancora più coinvolgente, da vivere intensamente per tutto l’arco delle serate.

All’interno della rassegna FML, si terranno ben 11 concerti nell’arco di tutta l’estate, che vedranno protagonisti artisti di fama internazionale come Nicki Minaj – riferimento della cultura rap-pop degli ultimi 15 anni – che ha scelto proprio la venue di Fiera Milano per il suo ritorno in Italia, gli Arcade Fire, che festeggeranno sul palco milanese il 20esimo anniversario del loro album cult Funeral, e poi Evanescence, Paul Kalkbrenner, Marc Anthony & Gente De Zona e Black Eyed Peas.

Diversi anche gli artisti italiani, primo fra tutti il padre indiscusso della musica dance Gigi D’Agostino, ma anche i pilastri della scena rap italiana Salmo & Noyz e il fenomeno musicale tra i più eclatanti dell’Italia degli ultimi anni Geolier. Chiuderà la stagione l’iconico live show EM15 di Emis Killa, che proprio lì festeggerà i 15 anni di carriera, un evento imperdibile che omaggerà il mondo dell’hip-hop anche grazie alla presenza di grandissimi ospiti scelti tra gli artisti che hanno avuto un legame con l’artista in questa carriera quindicinale.

Ad accendere l’estate al Fiera Milano Live arriverà anche l’energia del party più amato dalla Gen Z, il Teenage Dream Party. Dalle amate serie tv di Disney Channel ad High School Musical fino ad arrivare Camp Rock, il Teenage Dream è l’evento per eccellenza che fa rivivere l’emozione degli anni 2000, proponendo un karaoke di canzoni senza tempo. Per questa speciale edizione saranno insieme per la prima volta Laura Esquivel e Brenda Asnicar de Il Mondo Di Patty, con l’incredibile live in apertura dei Sonohra.

Fiera Milano Live 2024

EVANESCENCE 12 Giugno

SALMO & NOYZ 15 Giugno

GIGI D’AGOSTINO 21 Giugno

PAUL KALKBRENNER 22 Giugno

MARC ANTHONY & GENTE DE ZONA 23 Giugno

TEENAGE DREAM 29 Giugno

ARCADE FIRE 2 Luglio

NICKI MINAJ 3 Luglio

GEOLIER 6 Luglio

BLACK EYED PEAS 16 Luglio

EMIS KILLA 2 Settembre

FIERA MILANO LIVE inizia la sua conquista dell’estate 2024 con una location tutta da scoprire. L’evento si svolgerà a Cargo 1, un’area collocata nel quartiere espositivo di Fiera Milano (Rho) di 60mila metri quadrati.

Per tutte le info su trasporti e parcheggi fieramilanolive.com/come-arrivare.