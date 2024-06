EVANESCENCE: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Tornano in Italia gli EVANESCENCE: l’iconica rock band sarà protagonista di un’unica data che si terrà a Milano mercoledì 12 giugno 2024 al Fiera Milano Live 2024.

Gli statunitensi pluripremiati ai Grammy Awards EVANESCENCE nascono nella metà degli anni ’90 e lasciano un segno in tutto il mondo: per la prima volta l’attenzione pubblica è sulle donne del rock. La band debutta nel 2003 con “Fallen”, l’album che ne consacra il successo e che rimane per 43 settimane nella classifica Billboard Top 10, vendendo più di 17 milioni di copie nel mondo. Il disco, inoltre, arriva secondo nelle classifiche di Germania, Francia, Svizzera e terzo nelle classifiche italiane e belga. La miscela di sonorità gothic e hard rock diventa uno dei casi più degni di nota nella stagione musicale dell’epoca, anche grazie alla hit globale “Bring me to life” che raggiunge la #5 posizione in classifica nella Billboard Hot 100 e il #1 posto nella classifica dei singoli U.K.

Dopo aver collezionato molteplici tour in tutto il mondo, gli EVANESCENCE pubblicano il primo album live “Anywhere But Home” che vende più di un milione di copie in tutto il mondo. Il gruppo pubblica poi l’album “The Open Door”, con più di cinque milioni di copie vendute, anticipato dal celebre brano “Call Me When You’re Sober”, e conquista ancora una volta le vette delle classifiche in Germania, Svizzera, Olanda, Regno Unito e Italia.

Amy Lee, autrice e pianista della band, Tim McCord, bassista, Will Hunt, batterista, e i chitarristi Troy Mclawhorn e Jen Majura, incidono nel 2017 “Synthesis” (Sony Music), un progetto straordinario di reworking relativo ai tre precedenti album in studio, con l’aggiunta di due inediti. Gli EVANESCENCE annunciano successivamente il Synthesis Live Tour, uno show in acustico senza precedenti, accompagnato da una grande orchestra con cui la band gira il mondo in 82 date nel 2018.

Nel 2021 gli EVANESCENCE hanno pubblicato 4 nuovi singoli e l’album “The Bitter Truth” che ha raggiunto il # 1 su iTunes in 22 paesi, il # 2 in Germania e il # 4 nel Regno Unito. Nello stesso anno hanno lanciato una speciale serie antologica “Echoes From The Void”, in collaborazione con Heavy Metal Entertainment, il cui primo numero è stato ispirato da “The Bitter Truth”. Nel 2022, la band ha annunciato la separazione dal chitarrista Jen Majura, sostituito dal bassista di lunga data Tim McCord. Emma Anzai si è quindi unita alla band come nuova bassista. Per celebrare il 20° anniversario di “Fallen” a novembre 2023 viene pubblicata una versione rimasterizzata dell’album, Fallen (Deluxe Edition / Remastered 2023).

Clicca qui per vedere le foto degli EVANESCENCE in concerto alla Fiera Milano Live (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

EVANESCENCE – La scaletta del concerto di Milano

Broken Pieces Shine

Made of Stone

Sweet Sacrifice

Yeah Right

Taking Over Me

The Game Is Over

Ordinary World (Duran Duran cover)

My Heart Is Broken

Wasted on You

The Change

End of the Dream

Going Under

Better Without You

Call Me When You’re Sober

Imaginary

Use My Voice

Blind Belief

My Immortal

Bring Me to Life