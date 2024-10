L’IMPÉRATRICE: il gruppo francese in concerto il 6 Novembre a Milano

All Things Live Italy presenta L’IMPÉRATRICE. L’elegante e maestoso gruppo francese, tra pop e nu-disco, arriva in Italia in occasione del Tour 2024: il 6 novembre all’Alcatraz di Milano.

Biglietti solo su DICE > https://link.dice.fm/lbd036cb7a32

L’Impératrice, elegante e maestosa, tra pop e nu-disco si è formato a Parigi nel 2012, dall’unione di sei musicisti: Charles de Boisseguin, fondatore del gruppo (tastiere), Hagni Gwon (tastiere), David Gaugué (basso), Achille Trocellier (chitarra elettrica), Tom Daveau (batteria) e Flore Benguigui (voce).

Dall’uscita dell’album di debutto Matahari, seguito da due concerti all’Olympia che hanno registrato il tutto esaurito e da una tournée che l’ha portato sui palchi di tutto il mondo, l’Impératrice ha mantenuto il suo gusto per la danza, il groove impostato su un basso virtuoso, synth vintage e melodie scintillanti. Con il secondo album, Tako Tsubo, hanno esplorato nuovi territori, un album che gli è valso il Grand Prix du répertoire Sacem à l’export, una nomination ai premi Victoires de la Musique, un tour mondiale in Europa, Stati Uniti e Messico e due date al Coachella.

Il 7 marzo è uscito il nuovo singolo “Me Da Igual“. Tre parole in spagnolo che rotolano via dalla lingua. Una canzone in cui le curve del basso sono esaltate da una chitarra scattante. Un invito a liberarsi dalle ingiunzioni di piacere a tutti i costi, di essere belle, perfette, snelle. Un invito a riappropriarsi del proprio corpo abbandonandosi all’euforia della danza, ascoltando le minime sensazioni che il movimento e il suono regalano. Un invito a sintonizzarsi, soprattutto, sul ritmo del proprio battito.

Con questo singolo, emergono le intensità dei club e delle notti insonni, delle strobo e delle palle da discoteca, immagini postume impresse per sempre nei nostri corpi e nelle nostre menti. I bagliori del French Touch, che ha illuminato il mondo del pop e dell’electro con virtuosismo ed eleganza e ha fatto ballare L’Impératrice durante la sua adolescenza.