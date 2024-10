The WINSTONS: è uscito il terzo album “Third”

Il 18 ottobre esce esclusivamente in formato digitale “Third”, il nuovo attesissimo album dei The Winstons. Pubblicato da Baobab Music e distribuito da Ada Music, sarà disponibile anche in versione vinile a partire da metà novembre.

“Third” rappresenta il risultato di un lungo e complesso viaggio musicale iniziato dopo l’uscita di “Smith” nel 2019.

Durante questi anni, i The Winstons hanno affrontato cambiamenti personali e globali, che si riflettono profondamente nel loro nuovo lavoro. Le registrazioni sono state effettuate tra Londra (presso gli studi di Luke Oldfield), Milano, Roma e Como, caratterizzate da sessioni intense, spesso durate fino a notte fonda, e improvvisazioni che hanno dato vita a momenti di riflessione e puro istinto, portando senza sforzi Enro, Linnon e Rob ad accettare le canzoni per quello che erano.

Dopo una pausa forzata nel 2020, il trio è tornato con nuove idee che si collocano dove vuole l’ascoltatore, tra un passato distante e un prossimo futuro.

I The Winstons aprono l’album con la loro Bohemian Rapsody, un brano inizialmente chiamato Medley e poi rinominato “Break The Seal”, considerato il marchio del disco. In questo pezzo, una piccola orchestra si unisce al terzetto per la registrazione.

THIRD

“Third” arriva come un progetto ricco di sfumature e caratterizzato da nuove sonorità, con composizioni sinfoniche, improvvisazioni brevi e lunghissime, e mini operette sulle quali i The Winstons hanno inventato a mano libera, includendo brani come “Check It Out”, scelto per essere la focus track dell’album. In “Third” ci sono dentro amici, persone conosciute, eroi minori, storie immaginarie.

Il missaggio del nuovo lavoro discografico dei The Winstons è stato realizzato insieme a Carlo Giardina presso il Back Studio Recording di Milano, mentre Pietro Caramelli si è occupato del mastering, utilizzando due tape per garantire un suono impeccabile. Le grafiche visionarie di Pazzi Design, insieme alle foto di Roberto Covi e alla supervisione speciale di Nina Dell’Era, alle macchine insieme al papà, completano l’opera visiva di “Third”.

Questa la track-list di “Third”: Break The Seal, Check It Out, Song For Mark, Somewhere In The Mediterranean, Abie, Vinegar Way, Never Never Never, Winstonland, Hugging Himself In The Dark Of The Park.

THE WINSTONS – Tour Live 2024

I The Winstons sono rimasti sempre attivi con progetti personali, restando unici come power trio, coerenti alla loro formazione keyboard/bass/drum e alla musica suonata dal vivo, anche lontano dai riflettori. Oltre all’uscita di “Third”, in programma anche le prime date del “TOUR LIVE 2024”, con due nuovi concerti in Campania e Sicilia che si aggiungono a quelli già annunciati in precedenza.

Ecco il calendario aggiornato:

– 16 novembre – Cesena, Vidia Club

– 21 novembre – Milano, Apollo Club

– 23 novembre – Torino, Spazio 211

– 28 novembre – Roma, Largo Venue

– 29 novembre – Frattamaggiore (Na), Sound Music Club (appena aggiunta)

– 6 dicembre – Bologna, Locomotiv Club

– 14 dicembre – Colceresa (VI), Revolution Live Club

– 20 dicembre – Palermo, I Candelai (appena aggiunta)