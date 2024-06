FRANCESCO PIU – From the Living Room

Il talentuoso musicista e cantante sardo Francesco Piu celebra vent’anni di carriera con un album che, già al primo ascolto, si capisce essere una gemma per gli amanti della musica. Un progetto speciale che vede Piu interpretare dieci cover che hanno segnato i suoi viaggi fisici ed emotivi. Ogni brano di “From the Living Room” è una tappa fondamentale del suo percorso artistico, di tutto quell bagaglio che ha permesso all’artista sardo di creare il suo stile, caratterizzato dalla sua indole di mescolare blues, rock e tradizione.

L’album “From the Living Room” è stato pubblicato il 20 aprile il giorno del Record Store Day, in un’edizione limitata in vinile: solo 300 copie. Un numero esclusivo per un disco intimo, la scelta del vinile non è di certo casual, ma ha lo scopo di poffrire un’esperienza d’ascolto più autentica e tangibile, perchè la musica va toccata con mano e Francesco questo non lo hai dimenticato.

Non solo Blues. “From the Living Room” è una raccolta di canzoni che spaziano tra generi ed epoche differenti. Con la sua voce e con la sua chitarra, Francesco riesce a dare nuova vita a brani noti ma senza snaturarli. Ciò che si ascolta è la sua esperienza che diventa musica, è un viaggio attraverso i suoi ricordi e le sue emozioni. Quest’album è il manifesto dell’artista per il suo amore per la musica, è il suo omaggio a quanti hanno fatto parte del suo cammino artistico, è la sua vicinanza rispetto a chi gli sta intorno, a chi lo sostiene, agli amici presenti e a quelli che non ci sono più.

La delicatezza di questo nuovo lavoro si percepisce in tutto: l’album infatti è stato registrato nel salotto del pianista Jim Solinas, un’atmosfera accogliente , una scelta che crea una connessione più diretta e sincera con il pubblico. E se avete ancor più bisogno di calore, vi basterà guardare la copertina e capirete all’ennesima potenza l’intento di Piu: bianco e nero, sua figlia circordata da dischi nel salotto di casa. Una bambina a suo agio in que mondo tanto caro al padre, un mondo che lui stesso ha vissuto fin da bambino, circondato da artisti.

Noi abbiamo ascoltato questo nuovo lavoro, voi? E’ proprio il caso di dirlo: “From the Living Room” non è solo un album, ma un’ esigenza dell’artista di concedersi in tutta la sua sensibilità. Resta solo il ritorno alla radici anche per noi, andare nei negozi di dischi, trovarlo e allacciare le cincture.

Credits

Francesco Piu: vocals, acoustic guitar, dobro, 12 string guitar, banjo

Jim Solinas: acoustic piano

Fabrizio Leoni: double bass

Francesco Ogana: cello

Denise Gueye: vocals

Elisa Carta: vocals

Rita Casiddu: vocals

Giulia Danica Vendler: vocals

Gavino Riva: vocals

Recorded by Francesco Ogana on January 13th 2024 in the Jim’s living room , Sassari

Mixed by Francesco Ogana at Settemosse Studio, Sennori (SS)

Mastered by Giuseppe Loriga at Geppo Studio, Sassari

Graphics: Manuela Hüber – On cover: Norina Bum Bum

Appaloosa Records – All Rights Reserved – www.appaloosarecords.it

Distribution: IRD International Record Distribution – www.ird.it