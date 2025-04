PATTI SMITH in concerto a Venezia il 7 luglio: nelle parole di Patti Smith, una dichiarazione sulla città

Un’artista mitica in un luogo mitico: Patti Smith sceglie Piazza San Marco a Venezia per l’unica data estiva in Italia nel 2025, il 7 luglio, nell’ambito del Festival della Bellezza.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4coxBgT

«Ho scoperto Venezia per la prima volta nel 1978, parlando con Isabella Rossellini su una gondola, scivolando lungo i canali – dice l’artista –. Rimasi folgorata dalla storia, dall’architettura e dalla luce meravigliosa. Persi una scarpa nell’acqua, pregai per un figlio e camminai in Piazza San Marco deserta, cantando sottovoce. Ora, il 7 luglio, tornerò con mio figlio ormai adulto, che suonerà la chitarra, in quella stessa piazza, sperando sia piena di persone, così da poter cantare insieme a loro».

Su un palco unico al mondo, in un’atmosfera indimenticabile, nella formazione live Patti Smith Quartet, la carismatica cantautrice proporrà i suoi capolavori, canzoni che hanno fatto la storia del rock e connesso l’immaginario artistico e poetico di più generazioni. Sarà un viaggio sonoro tra i suoi album più influenti in cui convivono da sempre suggestioni rock e fraseggi poetici che rimandano alla beat generation, a Rimbaud e Baudelaire, con brani indimenticabili come Because the Night, scritta con Bruce Springsteen, Dancing Barefoot, People Have the Power.

Artista eclettica, musicista, poetessa, attrice, fotografa e visual artist, Patti Smith è tra le più affascinanti icone del panorama artistico contemporaneo.

Qualche giorno fa, il 26 marzo, ha ricevuto uno straordinario tributo alla Carnegie Hall di New York, dove è stata celebrata da artisti come Bruce Springsteen, Johnny Depp, Ben Harper, Matt Berninger, Courtney Barnett, Sharon Van Etten, Jim Jarmusch, Sean Penn e Scarlett Johansson. È stata nominata più volte ai Grammy e ai Golden Globes e il documentario di Steven Sebring del 2008, Patti Smith: Dream of Life, ha ricevuto una nomination agli Emmy. Ha inoltre ricevuto il prestigioso National Book Award 2010 per il suo bestseller Just Kids, che racconta la profonda amicizia con il fotografo Robert Mapplethorpe e la loro collaborazione artistica. Narrativa, poesia, fotografia sono i temi dei suoi libri: Witt, Babel, Woolgathering, The Coral Sea, Auguries of Innocence, Collected Lyrics, M Train, Devotion, Year of the Monkey, A Book of Days. Tra il novero di onorificenze internazionali, il titolo di Commendatore dell’Ordine delle Arti e delle Lettere del Ministero della Cultura francese. Nel 2016 andò lei a Stoccolma alla cerimonia per il premio Nobel per la Letteratura assegnato a Bob Dylan cantando A Hard Rain’s A-Gonna Fall.

L’evento è parte del programma della XII edizione del Festival della Bellezza che nel 2025 ha per tema “La Meraviglia”. Concepito intorno all’idea di “Arte nell’Arte”, un unicum a livello internazionale, il Festival della Bellezza andrà in scena in 30 luoghi simbolo del patrimonio storico-artistico italiano dal VI secolo a.C. al Novecento.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4coxBgT