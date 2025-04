Lenny Kravitz infiamma con il suo rock l’Unipol Forum di Assago

Articolo Stefania Clerici | foto di Andrea Ripamonti

L’attesissimo ritorno in Italia di Lenny Kravitz per la ripresa del suo Blue Electric Light Tour è realtà: dopo le tappe estive dello scorso anno nei festival di Lucca, Perugia e Lido di Camaiore, eccolo di nuovo nel nostro belpaese per il suo viaggio europeo nei palazzetti. Due le date italiane: a fine marzo a Bologna, di cui vi condividiamo qui sotto la gallery fotografica, mentre ad inizio aprile a Milano per presentare l’omonimo 13esimo album, Blue Electric Light, uscito nel maggio del 2024, ma non solo, anche per celebrare i più grandi successi di una lunga carriera, colorata non solo di blu elettrico.

Lenny Kravitz in concerto all’Unipol Arena di Bologna foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Tutte le greatest hits che volevi

Sono da poco passate le 21.15 quando le luci del Forum si spengono per lasciare spazio alla Musica: un assolo di chitarra spinta attacca Bring It On, che ci porta on stage Lenny Kravitz. Un fascio di luce dorata lo illumina ed esalta la sua presenza fisica sul palco che sarà uno degli elementi costanti della due ore di live: carismatico, empatico, partecipativo, diretto... Kravitz è uno che in scena ci sta ottimamante sia perchè è bravo, sia perchè ama proprio starci, autodefinendosi una rockstar che non si può non amare.

Non per nulla partirà poi un coro dal parterre di “Sei bellissimo” della Nannini che Kravitz non conosce per nulla ma che apprezza e su cui sorride e ringrazia a più riprese. Ma torniamo alla rockstar e al suo spettacolo, su un set degno delle migliori premesse: 4 grandi cubi/schermi sovrastano la scena, ai cui lati si posizionano i meravigliosi musicisti che accompagnano Lenny: la divina Jas Kayser alla batteria, il misterioso Hoonch Choi al basso, l’eccelso Craig Ross alla chitarra, e ancora George Laks a pianoforte e tastiere, Michael Sherman e Harold Todd al sax, Cameron Johnson alla tromba e il duo Black Rabbit Band ai cori.

Il sound del rock prosegue sui pezzi della setlist, alternando le sfumature di Minister of Rock ‘n Roll e Always on the Run al ritmo del funk di TK421, sui cui Lenny regala un bellissimo assolo di basso. Spazio poi anche al blues sulle ballads iconiche di I Belong to You, Stillness of Heart e Believe, per poi dare visibilità anche ai nuovi pezzi dell’ultima pubblicazione in studio, come Honey e Paralyzed.



Lenny Kravitz in concerto all’Unipol Arena di Bologna foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Fate l’amore e vivete il presente

I messaggi di positività, inclusione e l’invito a gioire della felicità del qui e ora costellano il live show nella sua parte che vira al dance, con una Low tutta da ancheggiare e il sound pop di The Chamber. Negli acuti e nei falsetti Kravitz si rivela perfetto come se la sua voce fosse registrata: invece non manca di fare su e giù dal palco, raccogliendo applausi dal parterre fino alle gradinate, da cui boati arrivano a più riprese.

Le ballads più attese arrivano con Lenny al piano che ci regala una struggente I’ll Be Waiting, durante la quale le luci dei telefonini vengono accese come accendini. E poi ancora di romance spinto con It Ain’t Over ‘Til It’s Over e Again, al termine del quale il frontman dedica del tempo a presentare la “sua famiglia” di musicisti sul palco con lui.

Il gran finale vede ritornare il personaggio rock che Kravitz è anche nella sua musica, con un’infilata spintissima delle più amatissime hit che hanno fatto storia: il battito pulp della batteria insieme all’assolo di chitarra di American Woman sono iconici, con Fly Away le mani si alzano e battono il tempo all’unisono, la scaletta si conclude con il botto (virtuale e reale, nel senso che vengono proprio sparati dal palco dei fuochi da indoor) di una coloratissima Are You Gonna Go My Way che conclude la serata insieme al bagno di folla di Let Love Rule, eseguita dapprima con un Lenny Kravitz da solo sul palco al quale sia aggiungono in una jam session di oltre 10 minuti tutti gli altri componenti della band.

Lenny Kravitz in concerto all’Unipol Arena di Bologna foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

È solo rock&roll ma ci piace

Più di due ore di live che spaziano in quasi 40 anni di musica e di carriera, percorrendo diversi generi musicali, dal rock, dove tutto nasce, passando per le note del soul e dell’ r n b, con note blue e blues, di funky e di musica disco.

Kravitz e i suoi sono una band completa e impeccabile che sa regalare momenti unici facendo vivere al suo pubblico delle sane montagne russe acustiche ed emotive: il successo e il sold out italiano ed europeo di questo tour sono del tutto giustificati e meritati per una delle più grandi e vere rock star del panorama internazionale del nostro secolo.

