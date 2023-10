TWANG!: la seconda edizione dal 9 all’11 Novembre alla Stazione Leopolda di Pisa

Dopo il successo dello scorso anno, TWANG! torna alla Stazione Leopolda. Un festival di musica blues dal vivo con artisti di questo genere molto importanti nel panorama musicale attuale.

Per tre giorni la Leopolda tornerà ad essere un punto d’incontro per godersi una serie di concerti di diverse tipologie di blues. Questa edizione è ricca di novità e conta un totale di 7 esibizioni di artisti che offrono nuove proposte più sperimentali vicine ad altri stili, senza però perdere l’essenza del blues. Il festival, diviso in tre giornate, ospita diversi gruppi musicali nazionali e internazionali.

All’interno della Leopolda sarà allestita un’area ristoro con food truck, cocktail bar e birrifici artigianali. L’ingresso all’evento è libero.

Giovedì 9 novembre

The Cyborgs (Roma) Per inaugurare la serie di concerti si esibirà innanzitutto il gruppo The Cyborgs. Da Roma arrivano Cyborg1 e Cyborg0, sono rispettivamente batteria, basso e tastiere e voce e chitarra. Non si hanno notizie certe su quale sia la loro vera identità, nascosta da caschi da saldatore durante le esibizioni in pubblico. Il duo è arrivato nella nostra epoca nel 2009 e da allora ha pubblicato diversi album di blues’n’boogie alternativo. Il sound del duo ha conquistato tutti, tanto che i due misteriosi umanoidi sono stati scelti negli anni per aprire i concerti di Bruce Springsteen, Deep Purple, Iggy Pop & The Stooges, Jeff Beck, John Mayall e Johnny Winter.

Maurizio Pugno (Gubbio) Da Gubbio, una piccola città medievale dell’Italia centrale, arriva il secondo artista. Compositore, arrangiatore, chitarrista e musicista, Maurizio Pugno è ormai da tempo parte integrante del panorama blues europeo. Sin dagli esordi nel lontano 1982, è un musicista che suona «blues e dintorni», la musica che più si avvicina alle microstorie del quotidiano. In oltre 35 anni di musica, ha suonato e collaborato in numerosi progetti realizzando 17 albums e centinaia di tours in molti paesi del mondo. Ispirato da artisti come i Beatles e Ray Charles, Pugno è da molti considerato come uno dei più personali chitarristi di blues italiani.

Venerdì 10 novembre

Kyla Brox (Gran Bretagna) Blues e soul si intrecciano indissolubilmente nella voce della pluripremiata cantautrice Kyla Brox, il cui talento grezzo l’ha vista descritta come “la migliore cantante blues femminile della sua generazione”. Vincitrice della UK Blues Challenge 2018 e della European Blues Challenge 2019, votata come miglior cantante femminile agli European Blues Awards 2019 e semifinalista all’International Blues Challenge 2019 e 2020, Kyla Brox è ai vertici della scena blues britannica. Con migliaia di album venduti e una base di fan in costante crescita, Brox è ampiamente considerata come una delle migliori cantanti soul-blues che le isole britanniche abbiano mai prodotto e una delle voci più significative ed apprezzate del blues dell’attuale generazione.

Ragtime Rumors (Olanda) Un energico mix di ragtime old school, gypsyjazz e roots/blues, suonato con un’attitudine rock ‘n’ roll. Vincitori del Dutch Blues Challenge 2017 e dell’European Blues Challenge 2018, nello stesso anno hanno rappresentato i Paesi Bassi all’International Blues Challenge di Memphis, USA. Dopo anni di busking, hanno messo in bacheca numerosi concerti nei Paesi Bassi, alcuni tour europei. Hanno inoltre pubblicato due album. Dal loro debutto nel 2018 con Rag ‘N Roll, il gruppo ha continuato a sorprendere il suo pubblico in continua crescita. Ragtime Rumors, riesce a sfumare il genere blues grazie al mix di influenze musicali che li hanno accompagnati durante tutta la loro carriera professionale.

Max Lazzarin (Padova) Lazzarin è un pianista con numerosi anni di carriera alle spalle che ispira il suo sound alle atmosfere della moderna New Orleans music, eseguendo sia brani propri sia grandi classici reinterpretati. Da grande crocevia di culture, New Orleans ha prodotto una musica contaminata. Max continua a mescolare e inquinare il suo suono con tutto ciò che in qualche modo lo ha segnato artisticamente. I suoi lavori discografici e la vittoria dell’Italian Blues Challenge nel 2016 insieme a Stephanie Ghizzoni hanno aperto le porte dell’European Blues Challenge in Danimarca. Suona da anni nei migliori palchi in Italia, Francia, Portogallo, Spagna, Austria, Germania e Svizzera.

Sábato 11 novembre

Fried Okra Band (Danimarca) La Fried Okra Band esiste dal 2006. Dal 2016 la formazione è composta da Thomas Crawfurd (batteria, percussioni, cori), Anders Wallin (basso, cori) e Morten Lunn (voce solista, chitarra, diddley bo). Nominata quattro volte per i Danish Blues Album of The Year e per i The Blues Live Award, Fried Okra ha suonato in molti club blues danesi e in diversi paesi europei. La band è apparsa anche in festival nazionali e internazionali, come il Blues fest Eutin in Germania, e in numerose tournée in Finlandia. Con un blues alternativo continua a riempire i palchi. Il grupo ha fatto molta strada dalla sua nascita. Nel loro ultimo album Doing It Right, i critici li hanno elogiati per il modo in cui mescolano vari stili musicali per creare un lavoro che suona nuovo e diverso, con un suono che è molto loro.

Francesco Piu (Sassari) Una miscela esplosiva di blues, funky, rock e soul in chiave elettroacustica: questa è la formula del sound di Francesco Piu. Il cantante e chitarrista sardo nato nel 1981, accompagna la propria voce con strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica. Per comporre, Piu si ispira sia alla musica mediterranea che alla musica ancestrale sarda. Entrambe le culture riescono ad espandere la sua visione del blues. Negli ultimi anni ha conquistato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionale. Ha suonato in Germania, Stati Uniti, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria e, naturalmente, in lungo ed in largo, nella penisola italica.

TWANG! è un evento organizzato dalla Casa della Città Leopolda in collaborazione con la Fondazione Pisa e la Regione Toscana. Soul blues, Blues’n boogie alternativo, vintage blues, roots blues, blues e dintorni, blues elettroacustico… Questi sono alcuni degli stili musicali che hanno i diversi artisti TWANG! che dovresti includere nella tua playlist.