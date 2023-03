The CYBORGS: guarda in anteprima il video “Leave me and my woman alone”

Fuori da lunedì 27 febbraio 2023 per Bloos Records il nuovo singolo dei The Cyborgs intitolato “Leave me and my woman alone”.

Leave me and my woman alone

Con questo brano (prodotto dagli stessi The Cyborgs e Cristopher Bacco di Studio 2) il duo scova un blues direttamente dalla cantina di Robert Lee Burnside, un bluesman probabilmente poco conosciuto ai più, ma che è stato capace di influenzare le nuove generazioni arrivando fin dentro al rock. Black Keys, White Stripes e altri possono testimoniare.

Non è la prima volta che i The Cyborgs si tuffano nel Mississippi pescando le sonorità dell’Hill-Country Blues e rielaborandole alla loro maniera. Il risultato è indubbiamente molto interessante e per niente scontato. Curioso il fatto che in questo brano i The Cyborgs decidono di ospitare un terzo elemento diventando per l’occasione un trio. La collaborazione, come per il precedente singolo “Goin’ To Chiks House” è con Harmonica Bulldog, e il risultato anche stavolta è esplosivo.

THE CYBORGS

The Cyborgs è una Two Man Band di Power-Alternative Blues/Boogie che nasce nel 2009. I due componenti della band non hanno identità e coprono i loro volti con dei caschi da saldatore facendosi chiamare ONE e ZERO come i simboli del codice binario. CYBORG 1 è il fondatore del progetto e suona basso e batteria contemporaneamente, nonché tastiere e strani strumenti auto-costruiti. CYBORG 0x completa il tutto con chitarre, voce e strumenti a corda di provenienza non definita.

Durante gli anni hanno suonato in tutta Europa e oltre facendo ballare migliaia di persone con il loro estremo e folle power-boogie. Chiunque li abbia visti dal vivo stenta a credere che due sole persone possano produrre un simile sound. Hanno partecipato ad innumerevoli festival internazionali in tutta Europa, Canada e Siberia. Hanno pubblicato 6 album ufficiali e diversi singoli per svariate etichette. Non servono altre parole per descrivere questo straordinario duo che continua a stupire pubblico e critica per il modo unico e inconfondibile di interpretare il Blues.

https://www.facebook.com/thecyborgsboogie/

Etichetta: Bloos Records

Produzione: The Cyborgs & Christopher Bacco

Registrazione e mix: Studio 2

Studio Assistant: Lorenzo Badin

Master: Marco Lacchini (Audio Master Studio)

Special Guest: HARMONICA BULLDOG

Prossimi Concerti

17 marzo – BERTINORO (FC) Circolo culturale La Rimbomba Bertinoro

18 marzo – CHIASSO Murrayfield Pub

19 marzo – C.NUOVO FOGLIANI (PC) Tingel Tangel