JETHRO TULL: la band guidata da Ian Anderson in Italia per due concerti a fine ottobre

È in partenza il 7 Decades Tour dei Jethro Tull! La band leggenda del progressive rock è pronta per tornare live in Italia con i brani più conosciuti della sua carriera giovedì 24 ottobre al Palapartenope di Napoli e venerdì 25 ottobre al Teatro Team di Bari.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3LeyUmq

Dopo gli appuntamenti autunnali, il gruppo guidato da Ian Anderson tornerà nel 2025 per esibirsi al TAM Teatro Arcimboldi di Milano il 17 febbraio, al Gran Teatro Geox di Padova il 18 febbraio e al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il 20 febbraio.

JETHRO TULL

24 ottobre 2024 – Palapartenope – Napoli

25 ottobre 2024 – Teatro Team – Bari

17 febbraio 2025 – TAM Teatro Arcimboldi – Milano

18 febbraio 2025 – Gran Teatro Geox – Padova

20 febbraio 2025 – Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) – Firenze

Dopo “The Zealot Gene” del 2022, il primo album della band in due decenni, Ian Anderson e la band sono tornati con un disco di 12 tracce basato sui personaggi e sui ruoli di alcune delle principali divinità dell’antico paganesimo norreno, esplorando allo stesso tempo il “RökFlöte” – flauto rock – che i Jethro Tull hanno reso iconico. Recentemente è stato pubblicato anche il primo singolo estratto dall’album, insieme allo splendido video animato di “Ginnungagap” (creato da Costin Chioreanu). Il brano si ispira al dio Ymir, il proto-essere, un essere primordiale, nato dal veleno che gocciolava dai fiumi ghiacciati chiamati Élivágar e che viveva nel vuoto senza erba di Ginnungagap.

I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l’Inghilterra. Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, This Was, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo.