unadasola: guarda in anteprima il video “Città sommerse”

Il 4 ottobre è uscito il nuovo singolo: “Città Sommerse”. In questo brano, gli unadasola esplorano il tema del passato, un tempo fatto di scelte e della consapevolezza che, spesso, adattarsi diventa una delle azioni più coraggiose che possiamo intraprendere. Quando tutto sembra sommerso e le certezze vacillano, non resta che “adattarsi”, restare “sott’acqua” e scoprire che, in fondo, non è così spaventoso come immaginavamo.

“Le Città Sommerse rappresentano ognuno di noi: sono ciò che ci portiamo dentro, sotto la pelle e che si appoggia sulle nostre ossa. Come scriveva Italo Calvino, “la città non dice il suo passato, ma lo contiene, come le linee di una mano”. Questo passato vive dentro di noi, intrecciato alle esperienze che abbiamo vissuto ed è questo che rende il nostro viaggio così speciale, perché siamo fatti di ciò che viviamo.”

Il video parla di quei sogni che appaiono così vividi a volte da sembrare indistinguibili dalla realtà. Sono così tangibili che non sembra di sognare, ma spesso si manifestano in modo così strano e incomprensibile che diventano parte di una realtà parallela e impenetrabile.

Il tempo non si può misurare, gli eventi accadono senza un motivo preciso, come le onde del mare che vanno al contrario, o svegliarsi sul proprio letto per poi accorgersi che ci troviamo sulla riva di una spiaggia deserta.

In un sogno può accadere qualsiasi cosa, come la speranza di incontrare la persona che vorresti e capire solo dopo che non arriverà nessuno a darti la risposta che stai aspettando.

Perché alla fine scopri che sei soltanto te quella persona in grado dare la risposta che conta davvero.

UNADASOLA

Gli unadasola sono Arianna Lorenzi e Francesco Tommasi, due musicisti della costa toscana che in seguito ai propri studi accademici (canto lirico e chitarra jazz) decidono di dedicarsi solo al proprio percorso creativo. Partecipano a diversi concorsi come Rock Contest Controradio (premio Ernesto de Pascale), Musicultura 2024 (audizioni live), Lunezia (semifinale), Music for Change (audizioni live) e tanti altri. Il 23 Febbraio pubblicano il loro singolo di debutto “Code di lucertola”, a cui segue “Scorre”, sotto distribuzione La Creme Records. Partecipano a diversi festival come Wom Fest, FOMO, Woodstockenboi (Austria) e quest’estate conducono una buona attività live che li porta a fare un tour nel sud (Mi piace guidare tour) grazie alla collaborazione attiva de Il Piccio Booking. “Città Sommerse” in uscita il 4 ottobre, è uno dei nuovi singoli che anticipano l’uscita del loro primo album nel 2025 prodotto da Emma Nolde e Andrea Pachetti.