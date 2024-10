KAMELOT + Blackbriar + Ad Infinutim + Frozen Crown: le foto e la scaletta del concerto al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda

Foto di Luna La Chimia

I Kamelot, gruppo symphonic power metal statunitense capitanato dal frontman Tommy Karevik, sono tornati in Italia ieri sera per un unico appuntamento al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda.

“Awaken The World Tour 2024” – Il Tour Nei Club

Il nuovo tour dei Kamelot prende il nome da “The Awakening”, l’ultimo album in studio della band uscito nel marzo del 2023, e che li sta portando in giro per il mondo. Ieri sera sono finalmente arrivati in Italia per un unico imperdibile concerto.

La band di Tommy Karevik era assente da qualche anno dal nostro paese ma lo spettacolo di ieri sera ha fatto ben presto dimenticare al loro pubblico questi lunghi anni di assenza.

La scaletta di questo tour spazia tra brani vecchi e nuovi e diversi vedono anche la partecipazione della talentuosa Melissa Bonny, la cantante degli Ad Infinitum in tour con la sua band come special guest di questo tour, che grazie alla sua capacità di alternare radicalmente la sua voce pulita col growl, permette ai Kamelot di portare sul palco anche vecchi successi come “Sacrimony”, brano inizialmente nato dalla collaborazione con Alissa White-Gluz (Arch Enemy) ed Elize Ryd (Amaranthe).



Le Band In Apertura

A salire sul palco prima dei Kamelot, sono stati gli italiani Frozen Crown di Giada “Jade” Etro e Francesco Mondelli che hanno dato inizio ai concerti con il loro power metal.

Successivamente è stata la volta degli Ad Infinitum di Melissa Bonny che, a grande sorpresa, hanno annunciato di tornare nel nostro paese il prossimo Febbraio.

Infine per la prima volta su un palco italiano i Blackbriar, l’ alternative metal-gothic rock band di Assen.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Kamelot a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

KAMELOT: La Scaletta Del Concerto Di Milano

Veil Of Elysium (ft. Melissa Bonny)

Rule The World

Opus Of The Night (Ghost Requiem) (ft. Melissa Bonny)

Insomnia

When The Lights Are Down

Vespertine (My Crimson Bride)

New Babylon (ft. Melissa Bonny)

Karma

Sacrimony (Angel Of Afterlife) (ft. Melissa Bonny)

Willow

The Human Stain

Drum Solo

March of Mephisto (ft. Melissa Bonny)

Keyboard Solo

Forever

One More Flag In The Ground

Liar Liar (Wasteland Monarchy)