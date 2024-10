ALANIS MORISSETTE: in concerto domenica 22 giugno 2025 a Codroipo (Udine) per l’unica data italiana

Alanis Morissette, vincitrice di sette GRAMMY® Awards, annuncia il suo attesissimo tour mondiale del 2025, con una data imperdibile in Italia il 22 giugno a Villa Manin, Codroipo (UD). Questo tour la vedrà esibirsi nel Regno Unito, in Europa e in Sud America, sulla scia del grande successo del “Triple Moon Tour” che ha conquistato il Nord America la scorsa estate, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e spettacoli tutti sold-out.

L’artista canadese, che ha segnato una generazione con il suo stile inconfondibile e brani intramontabili, si esibirà in uno show che celebra il successo di Jagged Little Pill a 30 anni dalla sua uscita, ma anche l’evoluzione musicale e personale di Alanis, che negli anni ha continuato a sperimentare e reinventarsi, rimanendo sempre fedele alla sua poetica viscerale e autentica.

L’unico concerto Italiano della regina del rock alternativo sarà uno dei grandi eventi di “GO! 2025&FRIENDS”, la rassegna che arricchisce la proposta culturale e musicale della Capitale europea della Cultura in tutta la regione Friuli Venezia Giulia.

Con una carriera che abbraccia oltre trent’anni, Alanis Morissette ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con successi indimenticabili come “Ironic”, “You Oughta Know”, “Hand in My Pocket” e “Thank U”. Il suo album Jagged Little Pill, capolavoro del rock anni ’90, ha ridefinito il panorama musicale dell’epoca e continua a ispirare nuove generazioni di ascoltatori.

DOMENICA 22 GIUGNO 2025 – CODROIPO (UDINE) – VILLA MANIN

Biglietti in vendita:

Ticketone > https://tidd.ly/3UcyuRF

Vivaticket > https://tidd.ly/3YgT1pp

Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/alanis25

Platinum € 100,00 + dp

Gold € 86,00 + dp

Silver € 78,00 + dp

Poltronissima € 65,00 + dp

Poltrona € 52,00 + dp

Posto in piedi € 50,00 + dp

Tribuna bassa € 69,00 + dp

Tribuna alta € 60,00 + dp

Prevendita carta Mastercard dalle 9:00 di mercoledì 23 ottobre

Prevendita My Live Nation dalle 9:00 di giovedì 24 ottobre

Vendita generale dalle ore 09:00 di venerdì 25 ottobre