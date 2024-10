ROSE VILLAIN: le foto del concerto al Viper Theatre a Firenze

Foto di Luna La Chimia

Rose Villain, una delle artiste più internazionali del panorama italiano, ha inaugurato il suo “Radio Sakura Winter Tour 2024” ieri sera al Viper Theatre di Firenze.

“Radio Sakura Winter Tour 2024” – Il Tour nei Club

Pronta a infiammare i club italiani con la versione invernale del suo tour, Rose Villain ha portato la sua energia e le sue canzoni di successo sul palco del Viper Theatre di Firenze.

Quella di ieri sera è stata la prima data sold out di un tour completamente tutto esaurito già da diversi mesi.

Rose Villain non è però da sola sul palco, infatti a supportarla c’è una band d’eccezione formata da: Giovanni Cilio alla batteria, Andrea Gamba alla chitarra, synth e tastiere e Andrea Dominoni al basso.

Oltre a una coreografia che ricorda una camera da letto, anche diversi cambi d’abito hanno caratterizzato le diverse esibizioni della cantante milanese. Ognuno di questi capi è stato disegnato in esclusiva per lei da Antonio Marras, in una celebrazione della fusione tra il grunge urbano e il romanticismo couture.

Quindi il tour rappresenta un perfetto parallelismo tra musica e moda, dove due artisti capaci di evocare atmosfere intense e visionarie, hanno unito così le proprie forze.

Rose ha cantato molte canzoni estratte dal suo ultimo album e ovviamente non poteva mancare “Click Boom!”, il brano presentato a Sanremo.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Rose Villain a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

ROSE VILLAIN: Le Prossime Date Del Tour

18 Ottobre – Hall – Padova – SOLD OUT

25 Ottobre – Casa Della Musica – Napoli – SOLD OUT

26 Ottobre – Atlantico – Roma – SOLD OUT

28 e 29 Ottobre – Fabrique – Milano – SOLD OUT