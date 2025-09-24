ROSE VILLAIN: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

Rose Villain ha trasformato l’Unipol Forum di Milano in un’esperienza totale, un debutto nel palazzetto di casa che ha superato i confini del semplice live. Tra coreografie spettacolari, scenografie immersive e una produzione di respiro internazionale, il concerto si è rivelato un trionfo di musica e immagini. L’ingresso è stato monumentale: ledwall, passerelle e un secondo stage circolare hanno accolto l’artista in un’apertura cinematografica che ha immediatamente acceso l’arena. Da lì, lo show si è sviluppato come un viaggio visionario, capace di fondere energia, intimità e sorpresa.

Uno dei momenti più attesi è stato il debutto live di “bollicine”, il nuovo singolo presentato in un’atmosfera sospesa, tra nuvole di bolle e riflettori che hanno avvolto il pubblico in una magia collettiva. Non meno suggestiva l’immagine di Rose seduta su una luna sospesa al centro del palco, simbolo di un’estetica capace di trasformare la musica in performance visiva. Momenti cinematografici hanno segnato anche “TRASPARENTE” e “CLICK BOOM!”, con la pioggia a scendere su artisti e ballerini come in un videoclip internazionale, amplificando la potenza emotiva dei brani.

La scaletta ha unito i brani più amati a nuove sorprese, arricchendosi della presenza di ospiti straordinari. Elisa, Lazza, Annalisa, Gaia, Bresh e Chiello hanno condiviso il palco con Rose, dando vita a duetti intensi e travolgenti che hanno reso lo show unico. Sostenuta da un corpo di ballo esplosivo e da coreografie curate nei minimi dettagli, Rose Villain si è consacrata come una delle protagoniste assolute del pop italiano, portando sul palco uno spettacolo che guarda al futuro con respiro internazionale.

ROSE VILLAIN: la scaletta del concerto di Milano