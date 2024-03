APPINO: le foto e la scaletta del concerto al Viper Theatre di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Andrea Appino e il suo “Humanize Club Tour 2024”

Appino, cantautore toscano noto per essere frontman, chitarrista e autore dei testi del gruppo rock italiano de The Zen Circus, e tornato nei club con un nuovo tour per presentare al pubblico il suo nuovo album solista “Humanize” uscito lo scorso novembre.

Con questo nuovo tour, Appino ha portato dal vivo buona parte delle canzoni dei suoi tre dischi da solista, mescolandole l’una dentro l’altra per cercare di approfondire la narrazione sull’umanità che ha intrapreso con l’album uscito lo scorso autunno.

Lo show è stato pensato come uno spettacolo teatrale, un film, meglio ancora un documentario. A ribadirlo è stato un light show sognante e psichedelico basato su specchi e riflessioni a cura di Gabriele Spadini. Luci cupe e stroboscopiche che a volte hanno reso addirittura difficile vedere lo stesso Appino sul palco ma che sono state perfettamente funzionali al messaggio voluto trasmettere dall’artista.

La tappa nel noto locale toscano, si è contraddistinta per una piacevole sorpresa, per quanto già annunciata sui social: la giovane cantautrice Emma Nolde come ospite speciale della serata a condividere il palco, e il microfono, con Andrea Appino.

La band che sta accompagnando Andrea durante queste date è composta da Matteo D’Ignazi alla batteria (Daykoda, Erio, etc), Davide Barbafiera a moog e campionamenti (Campos, Ico e i casi umani etc), Valerio Fantozzi al basso (Bobo Rondelli, Snaporaz etc) e Fabrizio “Thegeometra” Pagni (tastierista aggiunto degli Zen dal 2018, nonché co-produttore di Humanize)”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Appino a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

APPINO – La scaletta del Tour

Del Nostro Avvenire

Metti Questa Al Mio Funerale

È Solo Una Bomba

Rockstar

La Fine Di Un Ragazzo

Carnevale

Genio Della Lampada

L’ Adunata Dei Disinteressati

Enduro

Che Il Lupo Cattivo Vegli Du Di Te

La Festa Della Liberazione (Solo – Acoustic)

Quando Mi Guardi (Solo – Acoustic)

Il Lavoro Mobilita L’ Uomo (Solo – Acoustic)

1983 (Solo – Acoustic)

Ora (Solo – Acoustic)

Ulisse

Il Testamento



APPINO – Le prossime date del Tour



23 Marzo – Fabrik (Cagliari)

26 Marzo – Duel Club (Napoli)

27 Marzo – Mood Social Club (Cesena)

29 Marzo – I Candelai (Palermo)

30 Marzo – Land (Catania)

1 Aprile – Eremo Club (Bari)