ALFA: Guarda le foto del concerto al Flowers Festival di Collegno

Foto di Luca Moschini

Il Flowers Festival ha inaugurato la sua settimana di grandi eventi con un’esplosione di emozioni il 7 luglio, grazie all’entusiasmo travolgente di Alfa. Andrea De Filippi, il cantautore e rapper genovese classe 2000, ha dimostrato sul palco perché è considerato una rivelazione del pop italiano, capace di trasformare le emozioni quotidiane in autentici inni generazionali.

Il suo “Summer Tour – Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato” è stato il cuore pulsante della serata. Alfa ha portato dal vivo i brani del suo ultimo album, “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, uscito a febbraio 2024, un concentrato di nostalgia, leggerezza e verità che si è trasformato in un’esplosione di energia condivisa. Il pubblico ha urlato in coro sotto il cielo di luglio, vivendo ogni sentimento senza filtri, proprio come pagine di un diario messo a nudo.

Conosciuto anche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Vai!”, Alfa ha consolidato la sua posizione di artista capace di connettersi profondamente con i suoi fan. La sua performance al Flowers Festival non è stata solo un concerto, ma un’esperienza immersiva che ha confermato la sua abilità nel creare un legame autentico e potente.

L’apertura della settimana del festival con Alfa è stata indubbiamente un successo clamoroso, un vero “col botto” che ha lasciato il pubblico carico di energia e con il cuore colmo di musica.

