Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

ALFA: le foto e la scaletta del concerto all’Arena della Regina di Cattolica

Published

Alfa in concerto all'Arena della Regina di Cattolica
Alfa in concerto all'Arena della Regina di Cattolica, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

Un 30 agosto 2025 da non perdere all’Arena della Regina ! ALFA è arrivato a Cattolica col suo fantastico Summer Tour.

Il giovane cantautore genovese ha già conquistato il pubblico con il suo stile unico e la sua capacità di mettere in musica emozioni intime e  autentiche che travolgeranno tutto il pubblico.

Il live fa parte del “Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato – Summer Tour 2025”, una serie di concerti che attraversano l’Italia, portando la musica di Alfa in location suggestive e cariche di energia. Il tour prende il nome dal suo ultimo album, uscito nel febbraio 2024, che ha segnato un importante capitolo nella sua carriera, consolidandolo come una delle voci più promettenti della scena musicale contemporanea.
Il concerto di Cattolica è stato un’esperienza coinvolgente, dove il pubblico ha potuto ascoltare dal vivo i brani più amati di Alfa, tra cui “Vai!”, “TeStA Tra Le NuVoLe” e “bellissimissima <3”.

Pop, indie, sonorità elettroniche ALFA  le  mescola sapientemente e le accompagna con i suoi  testi profondi e personali dando vita ad  un’atmosfera intima e allo stesso tempo energica, capace di coinvolgere ogni spettatore. Sotto il ciele stellato dell’Arena della Regina si potrà vivere un’esperienza unica che si fisserà nei ricordi di ognuno.

Clicca qui per vedere le foto di Alfa in concerto a Cattolica (o sfoglia la gallery qui sotto).

Alfa

ALFA: la scaletta del concerto a Cattolica

  1. intro
  2. Come il sole
  3. Testa Tra Le Nuvole, Pt. 2
  4. Wanderlust!
  5. Tante mila volte
  6. Testa Tra Le Nuvole, Pt. 1
  7. Nei tuoi occhi cosa c’è
  8. SuL Più BeLLo
  9. Le cose in comune (Daniele Silvestri cover)
  10. bellissimissima <3
  11. Sofia
  12. Frida
  13. Anna
  14. Vai!
  15. SNAP
  16. Vabbè ciao
  17. a me mi piace (Alfa, Manu Chao)
  18. Il filo rosso
  19. 5 MINUTI
  20. CI SARÒ
  21. Sogna ragazzo sogna (Roberto Vecchioni cover)
  22. Cin Cin
In this article:, , , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Francesco De Gregori in concerto all'Arena della Regina di Cattolica 2025 Francesco De Gregori in concerto all'Arena della Regina di Cattolica 2025

Reportage Live

FRANCESCO DE GREGORI: le foto e la scaletta del concerto all’Arena della Regina di Cattolica

Francesco De Gregori in concerto all'Arena della Regina di Cattolica

6 giorni ago

Dischi

MANU CHAO: ascolta il nuovo singolo “Solamente” feat. Santa Fe Klan

Globalizzazione felice? Solo un’illusione. I confini svaniscono solo per il denaro e le armi. Manu Chao non ha mai assecondato quella versione cinica della...

17/07/2025
Alfa in concerto al Flowers Festival di Collegno foto di Luca Moschini per www.rockon.it Alfa in concerto al Flowers Festival di Collegno foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Reportage Live

ALFA: Guarda le foto del concerto al Flowers Festival di Collegno

Foto di Luca MoschiniIl Flowers Festival ha inaugurato la sua settimana di grandi eventi con un’esplosione di emozioni il 7 luglio, grazie all’entusiasmo travolgente...

08/07/2025

Festival

ACIELOAPERTO 2025: al via la XIII edizione, questa settimana MEUTE, WOLFMOTHER e DIRTY HONEY

L'attesa è finita, questa settimana darà il via alla XIII edizione del festival romagnolo.

08/07/2025