ALFA: le foto e la scaletta del concerto all’Arena della Regina di Cattolica

Foto di Giulia Troncon

Un 30 agosto 2025 da non perdere all’Arena della Regina ! ALFA è arrivato a Cattolica col suo fantastico Summer Tour.



Il giovane cantautore genovese ha già conquistato il pubblico con il suo stile unico e la sua capacità di mettere in musica emozioni intime e autentiche che travolgeranno tutto il pubblico.

Il live fa parte del “Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato – Summer Tour 2025”, una serie di concerti che attraversano l’Italia, portando la musica di Alfa in location suggestive e cariche di energia. Il tour prende il nome dal suo ultimo album, uscito nel febbraio 2024, che ha segnato un importante capitolo nella sua carriera, consolidandolo come una delle voci più promettenti della scena musicale contemporanea.

Il concerto di Cattolica è stato un’esperienza coinvolgente, dove il pubblico ha potuto ascoltare dal vivo i brani più amati di Alfa, tra cui “Vai!”, “TeStA Tra Le NuVoLe” e “bellissimissima <3”.

Pop, indie, sonorità elettroniche ALFA le mescola sapientemente e le accompagna con i suoi testi profondi e personali dando vita ad un’atmosfera intima e allo stesso tempo energica, capace di coinvolgere ogni spettatore. Sotto il ciele stellato dell’Arena della Regina si potrà vivere un’esperienza unica che si fisserà nei ricordi di ognuno.

Clicca qui per vedere le foto di Alfa in concerto a Cattolica (o sfoglia la gallery qui sotto).

ALFA: la scaletta del concerto a Cattolica