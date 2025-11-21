Alfa + Enè: le foto del concerto al Palageorge di Montichiari

Foto di Francesca Maffioletti

Elemento principale di un allestimento in formato «XXL» sul palco, un magnifico arcobaleno ha colorato il PalaGeorge di Montichiari in occasione del primo concerto in provincia di Alfa al secolo Andrea De Filippi. Cristallina la sua voce, capace di regalare infinite sfumature e coinvolgere i 5mila spettatori, scaldati a dovere dall’opening affidato alla pugliese Enè. Un concerto di due ore non-stop che ha suscitato applausi in serie.

