ALFA: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Sabato 6 aprile 2024 si è tenuto all’Inalpi Arena di Torino l’esibizione live del giovane cantautore Alfa, decimo classificato al Festival di Sanremo con il brano “Vai!”.

L’energia travolgente di Alfa ha contagiato fin da subito i presenti, che hanno cantato a squarciagola i suoi successi più noti, tra cui “Bellissimissima”, “Wanderlast” e ovviamente “Vai!”.

Lo show è stato un vero e proprio spettacolo di luci, suoni e colori, con un palco allestito in modo impeccabile e una band di eccezionali musicisti che hanno accompagnato Alfa in un viaggio musicale emozionante.

Il cantautore genovese ha dimostrato ancora una volta il suo grande talento e la sua capacità di coinvolgere il pubblico con la sua musica e la sua personalità. Alfa si è esibito con grande energia e passione, alternando momenti di grande coinvolgimento a momenti più intimisti e riflessivi.

ALFA: la scaletta del concerto di Torino



Non so chi ha creato il mondo

Ma so che era innamorato

Wanderlast

Testa tra le nuvole

Ma tu come stai?

Frida

Non la ascoltare

Nei tuoi occhi cosa c’è

Sofia

Vabbè Ciao

Bellissimissima

Per dimenticare (con gli Zero Assoluto)

Parigi

Il giro del mondo

Dove sei

Vai!

Snap

Universe

Ukulele surf

Sul più bello

Le cose in comune

San Lorenzo

5 minuti

Ci sarò



Gianna

You make me so happy

Cin Cin