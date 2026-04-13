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DANIELE SILVESTRI: ascolta la nuova canzone “Sana e robusta Costituzione” che anticipa il tour estivo 2026

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Daniele Silvestri torna a farsi sentire, e lo fa con la consueta lucidità civile che da sempre attraversa la sua musica. Esce “Sana e robusta Costituzione” – https://shortlink.uk/1sqFM – (Epic Records / Sony Music Italy), brano presentato a sorpresa qualche settimana fa in Piazza del Popolo a Roma, durante la manifestazione per il “no” al referendum costituzionale. Con questo brano il cantautore riprende il filo dei diritti, della memoria e della responsabilità collettiva, confermando il suo impegno a trasformare le canzoni in riflessioni sulla società.

Possiamo dormire tranquilli / Possiamo perfino tifare un pallone / Possiamo perché per fortuna / o per merito altrui / questa nostra Nazione gode ancora / almeno per ora / di una sana e robusta Costituzione”, canta Silvestri, alternando toni intimi e richiami ai principi fondamentali della Carta, dal ripudio della guerra alla tutela universale dei diritti.

Il brano, accompagnato da un particolare videoclip (girato e montato da Giacomo Citro con gli interventi di motion graphic di Roberto Biadi), anticipa il nuovo disco “Canzoni a sdraio”. Il lavoro raccoglie alcuni dei brani meno “popolari” del suo repertorio, riarrangiati in trio, con Silvestri al pianoforte e chitarre, Davide Savarese alla batteria e percussioni e Marco Santoro al fagotto e tromba. Un progetto in controtendenza rispetto al mercato “usa e getta”, che vuole invece ridare nuova vita alle canzoni, valorizzandone scrittura e interpretazione.

Lo stesso spirito guiderà anche l’omonimo tour estivo, al via il 26 giugno, che porterà l’artista sui palchi di tutta Italia con la stessa formazione in trio, dove le canzoni verranno restituite nella loro dimensione più nuda e narrativa.

La nuova tournée conferma così il concerto come spazio di sperimentazione e racconto. Sul palco, le canzoni cambiano pelle attraverso arrangiamenti ricchi di sfumature, tra atmosfere diverse e libertà espressiva, dando al pubblico la dimensione più viva e sorprendente della musica live.

Canzoni a sdraio Tour 2026

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3Q4q8fT

26 giugno Porto Torres

27 giugno Oristano

3 luglio Peccioli

4 luglio Gardone Riviera

5 luglio Lagnasco

10 luglio Piacenza

11 luglio Trevignano Romano

16 luglio Norma

18 luglio Tuoro sul Trasimeno

23 luglio Sarzana

24 luglio Bard

25 luglio Verona

2 agosto Camigliatello Silano

7 agosto Fermo

30 agosto Marzabotto

4 settembre Castiglione della Pescaia

17 settembre Pompei

3 ottobre Canazei

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3Q4q8fT

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