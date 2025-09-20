DANIELE SILVESTRI: Le foto e la scaletta del concerto al Conservatorio di Torino

Foto di Luca Moschini



La terza edizione di “Insieme – Il Festival di Paideia”, un evento annuale promosso dalla Fondazione Paideia, è stata inaugurata giovedì 18 settembre 2025 con un concerto acustico di Daniele Silvestri. Il cantautore si è esibito sul palco del Conservatorio “Giuseppe Verdi” in una speciale formazione in trio acustico.

Il festival, promosso dalla Fondazione Paideia, che da oltre trent’anni supporta bambini con disabilità e le loro famiglie, ha offerto un programma ricco di eventi, testimonianze e momenti di incontro.

Nei giorni successivi, il festival ha ospitato un’ampia serie di incontri e dialoghi con ospiti di spicco come Mario Calabresi, Christian Greco, Marina Cuollo, Azzurra Rinaldi e Vito Mancuso.

Daniele Silvestri: la scaletta del concerto di Torino

Prima di essere un uomo

L’uomo intero

Mi persi

Il suo nome



Senza far rumore

Ma che discorsi

Strade di francia

Le cose in comune

A dispetto dei pronostici

La classifica

Frasi da dimenticare

Sogno

Monetine

Le navi

La mia casa

Banalità

While the children play

Occhi da orientale

Il flamenco della doccia

Il mio nemico

A bocca chiusa



Salirò

Testarodo