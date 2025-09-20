Connect with us

DANIELE SILVESTRI: Le foto e la scaletta del concerto al Conservatorio di Torino

Published

Daniele Silvestri in concerto al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it
Foto di Luca Moschini

La terza edizione di “Insieme – Il Festival di Paideia”, un evento annuale promosso dalla Fondazione Paideia, è stata inaugurata giovedì 18 settembre 2025 con un concerto acustico di Daniele Silvestri. Il cantautore si è esibito sul palco del Conservatorio “Giuseppe Verdi” in una speciale formazione in trio acustico.

Il festival, promosso dalla Fondazione Paideia, che da oltre trent’anni supporta bambini con disabilità e le loro famiglie, ha offerto un programma ricco di eventi, testimonianze e momenti di incontro.

Nei giorni successivi, il festival ha ospitato un’ampia serie di incontri e dialoghi con ospiti di spicco come Mario Calabresi, Christian Greco, Marina Cuollo, Azzurra Rinaldi e Vito Mancuso.

Clicca qui per vedere le foto di Daniele Silvestri in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Daniele Silvestri

Daniele Silvestri: la scaletta del concerto di Torino

Prima di essere un uomo
L’uomo intero
Mi persi
Il suo nome


Senza far rumore
Ma che discorsi
Strade di francia
Le cose in comune

A dispetto dei pronostici
La classifica
Frasi da dimenticare
Sogno

Monetine
Le navi
La mia casa
Banalità

While the children play
Occhi da orientale
Il flamenco della doccia
Il mio nemico
A bocca chiusa

Salirò
Testarodo

