DANIELE SILVESTRI: Le foto e la scaletta del concerto al Conservatorio di Torino

Foto di Luca Moschini
La terza edizione di “Insieme – Il Festival di Paideia”, un evento annuale promosso dalla Fondazione Paideia, è stata inaugurata giovedì 18 settembre 2025 con un concerto acustico di Daniele Silvestri. Il cantautore si è esibito sul palco del Conservatorio “Giuseppe Verdi” in una speciale formazione in trio acustico.
Il festival, promosso dalla Fondazione Paideia, che da oltre trent’anni supporta bambini con disabilità e le loro famiglie, ha offerto un programma ricco di eventi, testimonianze e momenti di incontro.
Nei giorni successivi, il festival ha ospitato un’ampia serie di incontri e dialoghi con ospiti di spicco come Mario Calabresi, Christian Greco, Marina Cuollo, Azzurra Rinaldi e Vito Mancuso.
Clicca qui per vedere le foto di Daniele Silvestri in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).
Daniele Silvestri: la scaletta del concerto di Torino
Prima di essere un uomo
L’uomo intero
Mi persi
Il suo nome
Senza far rumore
Ma che discorsi
Strade di francia
Le cose in comune
A dispetto dei pronostici
La classifica
Frasi da dimenticare
Sogno
Monetine
Le navi
La mia casa
Banalità
While the children play
Occhi da orientale
Il flamenco della doccia
Il mio nemico
A bocca chiusa
Salirò
Testarodo