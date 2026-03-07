ACHLLE LAURO: le foto e la scaletta del concerto al Palazzo dello Sport di Roma

Foto di Mirko Pizzichini
Dopo il grande successo di Incoscienti giovani al Festival di Sanremo 2025 e di Amore disperato, entrambi certificati rispettivamente Oro e Platino, Achille Lauro è hai rilasciato l’”album più importante della sua carriera”, un nuovo capitolo, frutto della sua continua evoluzione artistica.
I nuovi brani di COMUNI MORTALI insieme ai grandi successi della sua carriera hanno fatto il loro debutto live nelle due date sold out al Circo Massimo il 29 giugno 2025 e il 1° luglio 2025, ed ora inizia l’avventura di questo 2026 nei PALAZZETTI partita il 4 marzo 2026, al via da Eboli per proseguire poi con i 2 nuovi appuntamenti a Roma, a Bari, Padova, Torino, doppia tappa a Milano, Bologna e Firenze.
Le prossime date del tour nei PALAZZETTI LIVE 2026
- 7 marzo 2026 Roma, Palazzo Dello Sport
- 9 e 10 marzo 2026 Bari, Palaflorio
- 12 marzo 2026 Padova, Kioene Arena
- 14 e 24 marzo 2026 Torino, Inalpi Arena
- 16, 17 e 27 marzo 2026 Assago (MI), Unipol Forum
- 20 e 29 marzo 2026 Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena
- 21 e 22 marzo 2026 Firenze, Nelson Mandela Forum
ACHILLE LAURO: la scaletta del concerto di Roma
- Amor
- Bam Bam Twist
- Dannata San Francisco
- 1969
- Senza una stupida storia
- Solo noi
- Marilù
- Perdutamente
- Cristina
- Walk Of Fame
- Me ne frego
- Amore disperato
- Rolls Royce
- Che sarà
- 16 marzo
- Maleducata
- Domenica
- Pessima
- Cadillac 1920
- Bvlgari
- Thoiry Remix
- Barabba III
- Nati da una costola
- C’est la vie
- Incoscienti giovani
Achille Lauro, con la sua inconfondibile identità, è una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana di oggi. Da protagonista del mondo urban-street, è diventato rapidamente icona glam, punk-rocker, pop star e autore in grado di smantellare ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi facilmente tra generi ed epoche nel mondo della musica, del fashion e dell’arte. Ha all’attivo sei album in studio e un totale di 33 Platini e 13 Ori – Achille Idol-Immortale, 2014; Dio c’è, 2015; Ragazzi Madre, 2016 (certificato oro); Pour l’Amour, 2018 (certificato oro); 1969, 2019 (certificato platino); Lauro 2021 (certificato oro) – che contano milioni di streaming sulle piattaforme digitali e altrettante sono le visualizzazioni dei videoclip (tra i suoi successi Rolls Royce, Me ne frego, Maleducata, C’est la vie, 16 marzo, Bam Bam Twist, Solo noi, Marilù, Mille, Latte+, Domenica, Che sarà, Fragole, Stupidi Ragazzi). A dicembre 2023 esce il docufilm Ragazzi Madre – L’Iliade, disponibile su Prime Video che racconta i 10 anni di carriera dell’artista. Dopo una lunga permanenza negli Stati Uniti tra Los Angeles e NY quest’estate è uscito il brano urban Banda Kawasaki insieme a Salmo e Gemitaiz, di cui poi ha realizzato anche il remix con i ragazzi della comunità Kayros di Milano. Il 20 settembre ha pubblicato Amore disperato, un brano intimo e cantautorale. Nel 2024 ha calcato il palco del Primo Maggio di Roma oltre a quelli della leg estiva Achille Lauro Summer Fest – A Rave Before l’Iliade con lo special guest Boss Doms, mentre a ottobre all’Unipol Forum di Milano al Palazzo dello Sport di Roma è stato protagonista di due eventi unici e imperdibili: Ragazzi Madre – L’Iliade Il Live. Ha partecipato come giudice di X Factor 2024 dove ha segnato un record assoluto nella storia del programma, portando tutta la sua squadra in finale. A dicembre Carlo Conti ha annunciato Achille Lauro tra i partecipanti della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 con il brano Incoscienti giovani.