ACHLLE LAURO: le foto e la scaletta del concerto al Palazzo dello Sport di Roma

Foto di Mirko Pizzichini

Dopo il grande successo di Incoscienti giovani al Festival di Sanremo 2025 e di Amore disperato, entrambi certificati rispettivamente Oro e Platino, Achille Lauro è hai rilasciato l’”album più importante della sua carriera”, un nuovo capitolo, frutto della sua continua evoluzione artistica.

I nuovi brani di COMUNI MORTALI insieme ai grandi successi della sua carriera hanno fatto il loro debutto live nelle due date sold out al Circo Massimo il 29 giugno 2025 e il 1° luglio 2025, ed ora inizia l’avventura di questo 2026 nei PALAZZETTI partita il 4 marzo 2026, al via da Eboli per proseguire poi con i 2 nuovi appuntamenti a Roma, a Bari, Padova, Torino, doppia tappa a Milano, Bologna e Firenze.

7 marzo 2026 Roma, Palazzo Dello Sport

9 e 10 marzo 2026 Bari, Palaflorio

12 marzo 2026 Padova, Kioene Arena

14 e 24 marzo 2026 Torino, Inalpi Arena

16, 17 e 27 marzo 2026 Assago (MI), Unipol Forum

20 e 29 marzo 2026 Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

21 e 22 marzo 2026 Firenze, Nelson Mandela Forum

ACHILLE LAURO: la scaletta del concerto di Roma

Amor Bam Bam Twist Dannata San Francisco 1969 Senza una stupida storia Solo noi Marilù Perdutamente Cristina Walk Of Fame Me ne frego Amore disperato Rolls Royce Che sarà 16 marzo Maleducata Domenica Pessima Cadillac 1920 Bvlgari Thoiry Remix Barabba III Nati da una costola C’est la vie Incoscienti giovani

Biografia artista

Achille Lauro, con la sua inconfondibile identità, è una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana di oggi. Da protagonista del mondo urban-street, è diventato rapidamente icona glam, punk-rocker, pop star e autore in grado di smantellare ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi facilmente tra generi ed epoche nel mondo della musica, del fashion e dell’arte. Ha all’attivo sei album in studio e un totale di 33 Platini e 13 Ori – Achille Idol-Immortale, 2014; Dio c’è, 2015; Ragazzi Madre, 2016 (certificato oro); Pour l’Amour, 2018 (certificato oro); 1969, 2019 (certificato platino); Lauro 2021 (certificato oro) – che contano milioni di streaming sulle piattaforme digitali e altrettante sono le visualizzazioni dei videoclip (tra i suoi successi Rolls Royce, Me ne frego, Maleducata, C’est la vie, 16 marzo, Bam Bam Twist, Solo noi, Marilù, Mille, Latte+, Domenica, Che sarà, Fragole, Stupidi Ragazzi). A dicembre 2023 esce il docufilm Ragazzi Madre – L’Iliade, disponibile su Prime Video che racconta i 10 anni di carriera dell’artista. Dopo una lunga permanenza negli Stati Uniti tra Los Angeles e NY quest’estate è uscito il brano urban Banda Kawasaki insieme a Salmo e Gemitaiz, di cui poi ha realizzato anche il remix con i ragazzi della comunità Kayros di Milano. Il 20 settembre ha pubblicato Amore disperato, un brano intimo e cantautorale. Nel 2024 ha calcato il palco del Primo Maggio di Roma oltre a quelli della leg estiva Achille Lauro Summer Fest – A Rave Before l’Iliade con lo special guest Boss Doms, mentre a ottobre all’Unipol Forum di Milano al Palazzo dello Sport di Roma è stato protagonista di due eventi unici e imperdibili: Ragazzi Madre – L’Iliade Il Live. Ha partecipato come giudice di X Factor 2024 dove ha segnato un record assoluto nella storia del programma, portando tutta la sua squadra in finale. A dicembre Carlo Conti ha annunciato Achille Lauro tra i partecipanti della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 con il brano Incoscienti giovani.