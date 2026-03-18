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ACHILLE LAURO: le foto e la scaletta del concerto di Milano

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Foto di Marco Arici

Il 16 marzo, data speciale per l’artista e nota a tutti i suoi fan, è arrivato all’Unipol Forum di Milano Achille Lauro con il suo tour nei palazzetti a precedere l’estate negli stadi.

In un’arena sold-out l’ingresso dell’artista romano viene costruito con precisione cinematografica: luci, visual e scenografie accompagnano un artista che non entra semplicemente in scena ma si manifesta, accompagnando il pubblico ad entrare nel suo immaginario.

La scaletta attraversa tutte le sue incarnazioni artistiche, dal passato più crudo alle derive pop e glam degli ultimi anni. Sul palco, accanto a lui, una band di eccezione alla quale da metà scaletta in poi si aggiunge la presenza di Boss Domsi: una figura chiave, quasi un alter ego, che riporta il live a una dimensione più viscerale e diretta. Il momento più sorprendente arriva nel finale, quando Laura Pausini sale sul palco per un duetto intenso su “16 marzo”, accolto da un Forum in totale partecipazione.

Clicca qui per guardare tutte le foto di Achille Lauro in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

Achille Lauro

ACHILLE LAURO: la scaletta del concerto di Milano

– Amor
– Bam Bam Twist
– Dannata San Francisco
– 1969
– Senza una stupida storia
– Marilù
– Perdutamente
– Cristina
– Walk Of Fame
– Me Ne Frego
– Amore Disperato
– Rolls Royce
– Che Sarà
– 16 marzo
– Maleducata
– Domenica
– Pessima
– Cadillac
– Bulgari
– Thoiry
– Barabba III
– Nati da una Costola
– C’est La Vie
– In viaggio verso il Paradiso
– 16 marzo ft Laura Pausini
– Incoscienti giovani

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