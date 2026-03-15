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ACHILLE LAURO: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Published

Achille Lauro concerto all'Inalpi Arena Torino del 14 marzo 2026
Achille Lauro in concerto all'Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini

Foto di Luca Moschini

Achille Lauro non ha semplicemente tenuto un concerto: ha messo in scena un vero e proprio manifesto artistico, dimostrando che il Palazzetti Live 2026 è molto più di un tour, è un viaggio sensoriale tra l’iconoclastia degli esordi e una nuova, consapevole introspezione.

L’energia all’interno del palazzetto era palpabile già prima dello spegnersi delle luci. Quando Lauro è salito sul palco, lo ha fatto con l’attitudine di chi non ha più nulla da dimostrare ma tutto da raccontare. Accompagnato da una band eccezionale e da Boss Doms — la cui chimica sul palco resta uno dei pilastri dello show — l’artista ha rielaborato il suo repertorio con arrangiamenti che hanno spaziato dal punk rock orchestrale a venature elettroniche decisamente cupe e affascinanti.

La serata è decollata immediatamente con l’apertura affidata ad Amor, per poi esplodere nel ritmo travolgente di Bam Bam Twist e Dannata San Francisco.

I visual, curatissimi e a tratti psichedelici, hanno trasformato l’arena in un teatro astratto dove ogni brano sembrava un capitolo a sé stante. Uno dei momenti più intensi è stato senza dubbio l’esecuzione di Amore Disperato, che ha visto l’intera platea cantare all’unisono, creando un’atmosfera di rara intimità nonostante i volumi altissimi.

Non sono mancati i grandi classici come Rolls Royce, Me ne frego e Domenica, ma la vera sorpresa è arrivata a metà set, quando Lauro ha presentato dal vivo In viaggio verso il Paradiso, l’inedito in uscita ufficiale il prossimo 20 marzo. È un brano che segna una nuova direzione, più matura e forse meno provocatoria, ma incredibilmente autentica.

Per chi si sta preparando per il raddoppio previsto tra pochi giorni, il consiglio è di arrivare con il cuore aperto: quello di ieri sera non è stato solo rumore, ma il racconto di un artista che continua a evolversi senza mai tradire la propria natura eccentrica.

Clicca qui per vedere le foto di Achille Lauro in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Achille Lauro

ACHILLE LAURO: la scaletta del concerto di Torino

  1. Amor
  2. Bam Bam Twist
  3. Dannata San Francisco
  4. 1969
  5. Senza una stupida storia
  6. Solo noi
  7. Marilù
  8. Perdutamente
  9. Cristina
  10. Walk Of Fame
  11. Me ne frego
  12. Amore disperato
  13. Rolls Royce
  14. Che sarà
  15. 16 marzo
  16. Maleducata
  17. Domenica
  18. Pessima
  19. Cadillac 1920
  20. Bvlgari
  21. Thoiry Remix
  22. Barabba III
  23. Nati da una costola
  24. C’est la vie
  25. Incoscienti giovani
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