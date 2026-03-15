ACHILLE LAURO: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini

Achille Lauro non ha semplicemente tenuto un concerto: ha messo in scena un vero e proprio manifesto artistico, dimostrando che il Palazzetti Live 2026 è molto più di un tour, è un viaggio sensoriale tra l’iconoclastia degli esordi e una nuova, consapevole introspezione.

L’energia all’interno del palazzetto era palpabile già prima dello spegnersi delle luci. Quando Lauro è salito sul palco, lo ha fatto con l’attitudine di chi non ha più nulla da dimostrare ma tutto da raccontare. Accompagnato da una band eccezionale e da Boss Doms — la cui chimica sul palco resta uno dei pilastri dello show — l’artista ha rielaborato il suo repertorio con arrangiamenti che hanno spaziato dal punk rock orchestrale a venature elettroniche decisamente cupe e affascinanti.

La serata è decollata immediatamente con l’apertura affidata ad Amor, per poi esplodere nel ritmo travolgente di Bam Bam Twist e Dannata San Francisco.

I visual, curatissimi e a tratti psichedelici, hanno trasformato l’arena in un teatro astratto dove ogni brano sembrava un capitolo a sé stante. Uno dei momenti più intensi è stato senza dubbio l’esecuzione di Amore Disperato, che ha visto l’intera platea cantare all’unisono, creando un’atmosfera di rara intimità nonostante i volumi altissimi.

Non sono mancati i grandi classici come Rolls Royce, Me ne frego e Domenica, ma la vera sorpresa è arrivata a metà set, quando Lauro ha presentato dal vivo In viaggio verso il Paradiso, l’inedito in uscita ufficiale il prossimo 20 marzo. È un brano che segna una nuova direzione, più matura e forse meno provocatoria, ma incredibilmente autentica.

Per chi si sta preparando per il raddoppio previsto tra pochi giorni, il consiglio è di arrivare con il cuore aperto: quello di ieri sera non è stato solo rumore, ma il racconto di un artista che continua a evolversi senza mai tradire la propria natura eccentrica.

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ACHILLE LAURO: la scaletta del concerto di Torino