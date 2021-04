Tommy, noi e l’isolamento

In seguito ad un trauma profondo, il protagonista della Rock Opera dei The Who, Tommy, è costretto ad inabissarsi in un vortice invalidante che lo rende cieco, muto e sordo. Improvvisamente il suo mondo crolla, si capovolge e le abitudini del bambino cambiano radicalmente.



A rompere gli equilibri di Tommy, personaggio principale di uno dei primi concept album della storia del rock, è stato l’omicidio del padre avvenuto proprio davanti ai suoi occhi.

“You didn’t hear it, you didn’t see it

You won’t say nothing to no one

Ever in your life, you never heard it” (1921)

Da quel giorno Tommy incontra la solitudine.

Come ci siamo sentiti noi nel 2020? Come ancora ci sentiamo?

A trasformare la nostra quotidianità è un virus che si espande in pochissimo tempo fino a trasformarsi in pandemia e anche noi, come Tommy, incontriamo l’isolamento. Il paragone può sembrare azzardato ma in verità entrambi per proteggerci abbiamo dovuto ricorrere ad una forma particolare di reclusione.

“And Tommy doesn’t know what day it is

He doesn’t know who Jesus was

Or what praying is

How can he be saved

From the eternal grave?” (Christmas)

Tommy è cieco, non vede la madre, non vede più i panorami, è solo e non può comunicare ciò che sente, è muto ed è intrappolato in se stesso. Proteggersi dallo shock subito lo allontana definitivamente dal mondo per tutta l’infanzia.



“See me, feel me

Touch me, heal me

See me, feel me

Touch me, heal me” (Presente in più brani del concept album)

Con il lockdown totale prima e con le restrizioni successive noi ci tuteliamo e ci ripariamo dal contagio ma non vediamo più le persone come facevamo prima, non giriamo più per il mondo per scrutare realtà diverse dalla nostra e sopratutto la musica è li, ma non possiamo sentirla dal vivo in concerto.



La Rock Opera Tommy è stata pubblicata nel 1969, la storia del bambino cieco, sordo e muto va avanti:

“He’s a pinball wizard

There has got to be a twist

A pinball wizard’s

Got such a supple wrist”. (Pinball Wizard)

Tommy trova il suo seguito diventando campione di Flipper, con un atto liberatorio rompe il vetro del silenzio e riacquista tutti I sensi.

“I’m free

I’m free

And freedom tastes of reality

I’m free

I’m free

And I’m waiting for you to follow me” (I’m free)



L’ormai adolescente viene osannato e idolatrato, situazione descritta da Pete Townshend per far luce su uno dei problemi dello Show Business che lui più critica. Saranno poi i suoi stessi seguaci infatti poi a volerlo demolire.

Noi non siamo idolatrati proprio da nessuno, forse certe volte troppo da noi stessi ma, al di là della divagazione sugli effetti collaterali dello Star System, la verità è che c’è un lieto fine: Tommy si libera di tutta l’inutile impalcatura che si era costruito per riscoprire la profondità in se stesso.



Listening to you, I get the music

Gazing at you, I get the heat

Following you, I climb the mountain

I get excitement at your feet

Right behind you, I see the millions

On you, I see the glory

From you, I get opinions

From you, I get the story.” (Tommy, finale)

La verità è che anche noi come Tommy romperemo prima o poi quello specchio che ci separa dal mondo e riacquisteremo i nostril sensi. Il nostro passaggio alla libertà non sarà forse poetico come il suo, sarà forse meramente scientifico: vaccinazioni, indebolimento del virus, convivenza con esso…



Ciò che conta è che anche noi ci ritroveremo davanti ad un tramonto, con la Colonna Sonora che più ci piace e sarà un concerto così forte che capiremo come Tommy che la libertà è stata sempre in noi.

Articolo di Stefania Courson

instagram.com/stefania_music_trip_world/