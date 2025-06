Torna il PIAZZOLA Live Festival 2025: dal 4 al 23 Luglio con Ben Harper, The Who, CCCP e…

Come ogni anno ritorna il Piazzola Live Festival, per questa estate 2025, tutto concentrato in un intenso mese di luglio con un variegato cartellone di proposte per una rassegna che si sta concretizzando come un appuntamento centrale dell’estate veneta.

Tutti gli eventi si terranno ancora una volta a Piazzola sul Brenta, in una cornice spettacolare come l’Anfiteatro Camerini di Villa Contarini.

L’appuntamento estivo a Piazzola sul Brenta sarà particolarmente indimenticabile proprio in virtù della location in cui si terrà, una delle venue per eventi dal vivo più belle d’Italia: quella dello splendido Anfiteatro Camerini di Villa Contarini, inserito a sua volta in un territorio suggestivo fatto di ville patrizie, giardini e poi: i Colli e le Terme Euganee a breve distanza. Insomma, partecipare ad una serata del Piazzola Live Festival è un’esperienza da non perdere!

PIAZZOLA Live Festival 2025

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3ZazDMj

VENERDÌ 4 LUGLIO ROBERTO VECCHIONI

Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica d’autore! Roberto Vecchioni, uno dei più grandi cantautori italiani, farà tappa a Piazzola sul Brenta (PD) per un concerto che promette emozioni uniche. Un artista tra parole e note, docente e letterato, ha iniziato scrivendo canzoni per altri artisti negli anni ’60, per poi debuttare come interprete nel 1971 con l’album “Parabola”, che include il capolavoro “Luci a San Siro”. Il successo arriva con album iconici come “Samarcanda” (1977), un brano che è diventato leggenda.

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO TONY BOY

Primo artista della dominante scena urban italiana previsto a Piazzola Live Festrival è Tony Boy. Il 26enne artista che sta emergendo a grandi passi sulla scena mainstream italiana giocherà praticamente in casa: è infatti nato e cresciuto a Padova, dove ha costruito la sua impalcatura artistica. Ora, dopo il successo del suo primo tour nei club, conclusosi lo scorso febbraio, Tony Boy ha annunciato il “Going Hard Live Summer 2025”, che partirà proprio dalla data del 9 Luglio al Piazzola Live Festival.

VENERDÌ 11 LUGLIO GUÈ

Gué! La leggenda del rap italiano salirà sul palco di Piazzola Live Festival, un evento unico che celebra una carriera stellare. Guè offrirà uno show indimenticabile: le sue hit storiche, brani del nuovo album in arrivo e omaggi al disco cult VERO. Reduce dal successo della reunion dei Club Dogo e dall’album omonimo certificato doppio platino, Guè continua a dominare la scena musicale con il suo stile inconfondibile e oltre 100 certificazioni platino. Con un passato glorioso e un futuro brillante, il 2025 lo vedrà anche protagonista a Sanremo.

VENERDÌ 18 LUGLIO CCCP – Fedeli Alla Linea

Dopo la mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024”, dopo il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini”, le tre date all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “CCCP in DDDR” e l’uscita dell’album inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”, i CCCP-Fedeli alla linea – Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur – accompagnati dalla band composta da Luca Alfonso Rossi, Ezio Bonicelli, Simone Filippi, Simone Beneventi e Gabriele Genta, saliranno di nuovo sul palco dei principali festival italiani per un’”ultima chiamata”. In Veneto l’unica ed esclusiva data si terrà al Piazzola Live Festival 2025.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3ZazDMj

DOMENICA 20 LUGLIO THE WHO

Ultimo tour e quindi occasione irripetibile per celebrare una band che ha cambiato la storia del rock e segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni. A rendere il momento ancora più speciale, la pubblicazione, in contemporanea al tour, dell’album Live at The Oval 1971, inedita registrazione di uno dei concerti più memorabili della band, autentico tributo ai propri fan e sigillo di un lungo, indimenticabile viaggio. Nonostante le sfide nel corso degli anni, la band ha continuato a fare storia con una carriera che ha attraversato più di sei decenni. Con l’incredibile capacità di rimanere sempre attuali e di attirare nuove generazioni di fan, The Who si conferma come una delle leggende più longeve del panorama musicale mondiale, suoneranno a Piazzola Live Festival per il loro ultimo show in Italia!

MARTEDÌ 22 LUGLIO BEN HARPER & The Innocent Criminals

Un’occasione straordinaria per vivere un’esperienza unica, in cui l’arte musicale si fonderà con la bellezza di una delle dimore storiche più affascinanti del Veneto. Conosciuto per il suo inconfondibile mix di rock, folk, soul e blues, Ben Harper ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo grazie alla profondità e al coinvolgimento delle sue performance dal vivo. Ad accompagnarlo sul palco, la sua band storica, The Innocent Criminals, per una serata ricca di emozioni e grandi successi.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3ZazDMj

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO TEENAGE DREAM

Teenage Dream, la festa di tutti, è pronta a sbarcare in Veneto. “Ripassa le canzoni e le coreografie dei classici che ti hanno tenuto compagnia per tutta l’adolescenza, ti faremo perdere la voce, promesso”. A Piazzola Live Festival andrà in scena il nuovo spettacolo per un evento che ha avuto un successo in tutto il bel paese!

Immersa nella storia e circondata da ville e giardini, questa venue è famosa per i suoi festival estivi e concerti al chiaro di luna, che attirano migliaia di spettatori. Negli anni, artisti del calibro di Lenny Kravitz, Lionel Richie, Earth Wind & Fire, Elton John e Florence and the Machine si sono esibiti in questo scenario unico, offrendo spettacoli memorabili.