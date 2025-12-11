BEN HARPER: nell’estate 2026 in concerto a Pinzolo (TN), Alba (CN), Pratolino (FI), Roma e Cagliari

Ben Harper torna in Italia la prossima estate per cinque imperdibili occasioni: in versione solista unplugged sabato 20 giugno 2026 al Mountain Beat Festival a Pinzolo (h. 13:00), e quattro tappe con gli Innocent Criminals programmate per sabato 27 giugno al Collisioni Festival ad Alba (CN), domenica 28 giugno al Musart Festival di Pratolino (FI), lunedì 29 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per Rock in Roma e mercoledì 1° luglio alla Fiera di Cagliari.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/48NRCw6

Ben Harper è uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, che lavora senza problemi attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. Ha registrato 18 album in studio e raccolto intorno a sé una vasta fanbase mondiale, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards.

Mentre la sua musica e la sua carriera incarnano una certa audacia a livello sonoro, l’onestà dei testi e l’attivismo sociale, Harper ha dalla sua anche una consapevolezza della cultura moderna che tratta i temi sociali. Questo aspetto gli è valso nel 2023 la nomination ai nuovi Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/48NRCw6

BEN HARPER (unplugged solo)

Sabato 20 Giugno 2026 – PINZOLO (TN) – ore 13:00

Doss del Sabion (TN) – Mountain Beat Festival

Posto unico – Early bird (fino a esaurimento): € 50,00 + prev. (Il biglietto comprende biglietto del concerto la risalita)

BEN HARPER AND THE INNOCENT CRIMINALS

Sabato 27 Giugno 2026 – ALBA (CN)

Collisioni Festival – Piazza Medford

Poltrona VIP: € 80,00 inclusa prev.

Poltrona gold: € 70,00 inclusa prev.

Poltrona silver: € 55,00 inclusa prev.

Poltrona bronze: € 46,00 inclusa prev.

Domenica 28 Giugno 2026 – PRATOLINO (FIRENZE)

Musart Festival – Parco Mediceo

Posto unico: € 65,00 inclusa prev.

Lunedì 29 Giugno 2026 – ROMA

Rock In Roma / Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – via Pietro de Coubertin, 30

Posto unico in piedi: € 60,00 + prev.

Tribuna centrale: € 70,00 + prev.

Tribuna mediana: € 60,00 + prev.

Tribuna laterale: € 50,00 + prev.

Tribuna alta: € 45,00 +prev.

Mercoledì 1° Luglio 2026 – CAGLIARI

Fiera di Cagliari – via Armando Diaz, 221

Posto unico in piedi: € 60,00 + prev.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/48NRCw6