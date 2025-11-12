MARILYN MANSON: a Luglio 2026 in concerto a Ferrara, Bari e Roma

Dopo il travolgente successo dei concerti del 2025 a Milano e Bergamo, MARILYN MANSON annuncia a grande richiesta tre nuovi appuntamenti estivi in Italia la prossima estate.



Gli show si terranno sabato 11 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival (in Piazza Ariostea), il 13 luglio 2026 a Bari (Fiera del Levante) e il 14 luglio 2026 al Rock In Roma (presso la Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone).

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4hUvPqx

Dopo il grande riscontro ottenuto dall’album “One Assassination Under God – Chapter 1”, dodicesimo disco in studio inciso dall’artista e pubblicato il 22 novembre 2024 su etichetta Nuclear Blast, MARILYN MANSON è tornato a dominare i palchi di tutto il mondo, con performance devastanti e una scaletta che passa in rassegna i suoi più grandi classici e i nuovi brani. MARILYN MANSON è riuscito nuovamente nell’impresa di reinventarsi, confermandosi uno degli artisti della scena rock internazionale più iconici anche del nuovo secolo, grazie a un’evoluzione stilistica che, senza mai rinnegare le origini, lo ha portato a una platea di ascoltatori sempre più vasta.

11 luglio 2026 – Ferrara Summer Festival, Ferrara Piazza Ariostea

13 luglio 2026 – Bari, Fiera del Levante

14 luglio 2026 – Rock In Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

