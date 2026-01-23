Connect with us

Concerti

BRING ME THE HORIZON in concerto il 2 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival

Published

A grandissima richiesta i BRING ME THE HORIZON tornano in Italia. La band di riferimento dell’alternative metal contemporaneo sarà in concerto il 2 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival (Piazza Ariostea).

Insieme a loro ci saranno anche Malevolence, Thornhill e Dying Wish.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3M33lPV

Secondo le seguenti modalità:
– in prevendita tramite il sito della band dalle ore 15:00 di oggi 23 gennaio;
– tramite Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 24 gennaio
– vendita generale dalle ore 10:00 del 26 gennaio.

BRING ME THE HORIZON hanno recentemente annunciato “Bring Me The Horizon: L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment)”, che sarà proiettato nei cinema di tutto il mondo il 25 e il 28 marzo,. La band ha infine confermato l’uscita fisica e digitale di “L.I.V.E. in São Paulo” che sarà disponibile dal 10 aprile.

BRING ME THE HORIZON

+ Malevolence
+ Thornhill
+ Dying Wish
2 luglio 2026 – Ferrara Summer Festival, Ferrara Piazza Ariostea

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3M33lPV

