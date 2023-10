La playlist delle colonne sonore immaginarie | episodio 11

Un nuovo episodio dove abbiamo voluto raccogliere cinque film e cinque

nuove colonne sonore improbabili, tutte dalla scena underground che brulica

di proposte, spesso sotterranee e dimenticate. A questo giro abbiamo trovato

la biografia delle Runaways e una nuova Joan Jett di Roma, GIIN, che di

recente ha esordito allo Spring Attitude, il progetto solista di Lorenzo Pasini,

sempre pronto a fare magie, un nuovo cantautore di Milano che forse

andrebbe d’accordo con Woody Allen, e molto altro.

Pronti?

The Runaways con “Everytime I feel you” di GIIN

Qualche anno fa, probabilmente più di quanti vorremmo ammettere, aveva

colpito come Kirsten Stewart avesse indicato quello di Dakota Fanning come

miglior bacio mai ricevuto su un set. Era prima del coming out e durante la

sua burrascosa relazione con Robert Pattinson. E quindi, se eravate tra quelli

attenti al gossip cinematografico, non potete non ricordare questo episodio.

Era durante la promo di “The Runaways”, un film che racconta la storia

dell’omonimo gruppo musicale dove militavano Joan Jett e Cherrie Currie. La

frangia lunga, il rossetto, le chitarre elettriche, ragazze senza paura e senza

pudore che affondano nel rock. Il singolo “Everytime I feel you” di GIIN ci ha

riportato proprio qui, in quella ribellione adolescenziale con un look anni

Settanta, quegli anni che non abbiamo mai vissuto, come GIIN, classe 2003,

vivrà come autentiche e nuove la sua rabbia e le sue sonorità. Per bimbe

ribelli che fanno tardi, un brano e un film per quando vogliamo evadere.

The Prestige con “Give it a break” di Material Fields

Vi ricordate la prima volta che avete visto The Prestige? Quel senso di

straniamento e magnetismo per una storia che va a toccare tutto ciò che

amiamo sin da bambini: la magia, quella vera, un’amicizia di quelle che sul

momento sembrano durare per sempre, un mentore interpretato da David

Bowie (che, ora che è morto fa ancora più tenerezza) e la regia di Christopher

Nolan. Un film che poi a rivederlo una seconda volta sembra anche un po’

banalotto, ma quella prima volta è una notte oscura intensissima, fino

all’albeggiare. Accompagniamo questa pellicola con il nuovo singolo di

Material Fields, il progetto solista di Lorenzo Pasini dei Pinguini Tattici.

Nucleari, che spazia tra le sue influenze magiche e oscure, degne di The

Prestige, tra Jeff Buckley e il grunge degli anni Novanta, gli anni in cui

potevamo credere alla magia e ci potevamo innamorare di Christian Bale.

L’uomo dal braccio d’oro con “candy” di Argo

Al nuovo singolo di Argo abbiamo deciso di affiancare un film che forse

davvero pochi hanno visto, un film degli anni Cinquanta diretto dall’eterno, e

forse dimenticato dalle nuove generazioni, Otto Preminger e con protagonista

un improbabile ed estremamente credibile Frank Sinatra: una dipendenza dal

gioco, una dipendenza dall’eroina, una relazione, un disastro dietro l’altro che

non può essere curato. Argo, giovanissimo cantautore romano del nostro

presente sonoro, ha firmato una colonna sonora inconsapevole per questo

film, raccontando la storia di Candy, ragazza interrotta dei nostri giorni, che

forse ha qualcosa in comune anche con Frank Sinatra in quel film che forse

dovreste davvero recuperare. Sentimenti sussurrati per un film in bianco e

nero che in questi giorni di Avengers e premi Oscar da lacrimoni, non vuole

fare troppo rumore.

Napoli Velata con “Santa Chiara” di Veronica

Veronica, con il suo nome d’arte semplice e diretto come solo un nome

proprio può essere, ci ha di recente regalato un singolo dal titolo “Santa

Chiara”, un omaggio alle sue parti, alla lingua, al mare, alla fine dell’estate. In

questo singolo solo all’apparenza spensierato, c’è un mistero sensuale

nascosto, un dolce-amaro dalle tinte oscure che solo una donna del sud può

portare. A questo brano, che speriamo davvero sia un fantastico nuovo inizio

per questa cantautrice spesso sottovalutata, abbiamo voluto affiancare

“Napoli Velata”: una pellicola del 2017 che all’epoca aveva rimbalzato

parecchio nei cinema, e che forse ora abbiamo dimenticato. Napoli, un

museo, una storia d’amore, un mistero, una bellissima donna e, forse, al posto

del brano di Arisa, avremmo visto meglio questo. Da recuperare, se non

l’aveste già visto, per essere d’accordo con noi.

Io e Annie con “Tu dove sei” di Roberto Benatti

Il cantautore di Lecco, Roberto Benatti, ha esordito da pochissimo con un

nuovo singolo dal titolo “Tu dove sei”. Una storia d’amore di due che si sono

rincorsi negli anni, che forse si sono amati e dimenticati, per poi ritrovarsi

adulti, pronti a condividere il resto della propria vita insieme. Questa storia,

reale e tangibile, è quello che ha spinto Roberto ad uscire dalla propria

comfort zone e presentarsi alla scenda indipendente con un nuovo disco. E

perfetto per le sue parole e la sua musica potrebbe essere il film di Woody

Allen, quello più famoso ed iconico, “Io e Annie”, un omaggio a tutte le storie

d’amore a prescindere, quelle che non sono davvero storie ma una raccolta

infinita di momenti e di aragoste vive sparpagliate sul pavimento.