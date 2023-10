La playlist delle colonne sonore immaginarie | episodio 12

Siamo tornati, siamo andati a caccia di progetti indipendenti e di film che forse vi siete persi o non avete mai neanche sentito nominare, come quel “Ruby Sparks” che diventerà la vostra nuova commedia preferita, “Nomadland” che nel 2020 ci ha fatto sognare di evadere dalla quarantena. E allo stesso tempo vi invidiamo ad ascoltare il lo-fi frizzante di Problemidifase e il delirio ritmico dei Phorminx.

Pronti i pop corn?

Ruby Sparks con “sedie” di Problemidifase

Nel 2012 uscì questo film super carino dal titolo “Ruby Sparks”, un piccolo capolavoro impacchettato per tutte le ragazze ormai cresciute che si erano innamorate di Paul Dano ai tempi di “Little Miss Sunshine”. Una storia d’amore tra uno sceneggiatore e una ragazza perfetta, il tutto in una meravigliosa atmosfera squisitamente à la Wes Anderson, con dettagli rubini e colori pastello. A questo film, che assolutamente vi consigliamo di recuperare se avete ancora un briciolo di romanticismo, abbiamo associato “sedie” di problemidifase, il progetto di Samuele Zenti che già abbiamo avuto modo di segnalarvi. Qui dentro, come nel film, troviamo una storia perfetta che si è rivelata meno perfetta, in una città che non dorme mai e nella delusione più totale del realizzare che la ragazza che credevamo perfetta, in realtà non lo era proprio. I tratti lo-fi e alternative rock di Samuele, che però riesce a creare un ritornello trascinante squisitamente pop, ha un piglio americano da commedia indie, che quasi è un peccato che probabilmente nei cinema americani non ci arriverà mai. Ma possiamo sognare!

The Revenant con “Acqua” di Francesco Nava

Che pace e che bellezza quando si incontra un brano che si distacca completamente dalle logiche di mercato, dai ritmi serrati dei tormentoni, dalle sonorità in loop delle playlist di Spotify. Francesco Nava esordisce con un brano dalle vibes primordiali, che parla alla pancia e che smuove le viscere. “Acqua” è una storia d’amore di quelle istintive, che si capiscono subito. E per questo lo associamo a un film che ci dà le stesse vibes, che fa affondare nella neve e nel dolore, dove non servono parole ma solo sensazioni. Se avete visto The Revenant sapete di che sensazione stiamo parlando: un inimitabile Leonardo Di Caprio, di sguardi e non di parole, topos che non hanno bisogno di fronzoli, ma che arrivano violentemente allo spettatore, non più abituato a questo impatto così estremo. Iñárritu, maestro di drammi senza morale, andrebbe d’accordo con l’anima desertica e errante di Francesco Nava, a cui auguriamo un percorso musicale e sciamanico che forse Spotify non capirà, ma noi sì.

Nomadland con “Dusted and Done” di Gretchen Rhodes

Gretchen Rhodes ci regala un nuovo singolo dal titolo “Dusted and Done”, lei è americana ma di cuore italiano, infatti pubblica con un’etichetta di Napoli, la Soundinside Records. Questo è un brano femminile, con quella forza di una donna che ne ha vissute tante e non ha paura di imporsi, urlare e farsi valere, con uno stile da vendere. Consigliamo questo brano a tutti quelli che si sono ritrovati a dover ricominciare, soprattutto a tutte quelle donne silenziose che stanno facendo la loro rivoluzione. “Dusted and Done” è un inno che invita a superare le avversità e rivendicare la propria indipendenza. Con testi dal piglio che infiamma e che affrontano la lotta incessante contro individui che sfruttano la loro ricchezza materiale come fosse un’arma. A questo pezzo, abbiamo affiancato “Nomadland”, la storia di Ferm che vive nel suo furgone, la sua vita, la sua indipendenza, il suo ritmo e il suo tutto a cui non potrà mai rinunciare, non la vita perfetta, ma la sua vita.

La musica nel cuore con “Tetto del mondo” di Delvento

C’è questo film, che forse potrebbe essere considerato un filmetto, un ragazzo con la passione per la musica e un talento straordinario e, come in ogni film Hollywoodiano che si rispetti, il protagonista (interpretato da un bravissimo Freddie Highmore) ce la, arrivando persino nel cuore di New York con le redini in mano di concerto indimenticabile. Niente da fare: i sogni fanno sempre un casino, soprattutto al cinema. E a proposito di casini, ha fatto un casino anche Delvento ad X-Factor, presentando il suo inedito dal titolo “Tetto del mondo”, dove ci ha ricordato sia cantautori come Max Gazzè, ma anche Fulminacci e la nuova Scuola Indie che proprio non ne vuole sapere di cadere nell’urban. E con quel suo fare un po’ bohemienne, il capello riccio e la parlata da bravo ragazzo, ci ha portato un brano che parla di un sogno: quello di realizzarsi, nonostante tutte le difficoltà e nonostante tutto, e non possiamo che augurarglielo, un po’ come al ragazzino de “La musica nel cuore”.

American Psycho con “Paradoxical Activity” di Phormix

É sempre molto difficile partire da un brano strumentale, perchè senza un testo l’associazione a un film potrebbe sembrare piuttosto arbitrario (e lo è, in effetti). Ma se ascoltiamo “Paradoxical Activity” di Phorminx, non possiamo che affondare in un mare di inquietudine, ritmi serrati, come quelli di una grande città, magari New York, che però ha un che di vintage e di antico, sempre come New York. Un brano che ha il luccichio di momenti cantabili, ma anche l’oscurità di una stratificazione di generi e suggestioni. Come se in questa New York aggiungessimo un serial killer, un personaggio oscuro pieno di luccichii, un po’ come Patrick Bateman che si muove furtivo in un bellissimo completo costosissimo, a sporcarsi appena di sangue nei vicoli.