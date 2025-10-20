È ottobre, è tempo di ROCK CONTEST

Articolo di Marzia Picciano



Quando si parla di ROCK CONTEST, si parla di CONTRORADIO, e si parla necessariamente di una parte dell’industria musicale italiana storica, attiva dal 1984, che si occupa dell’aspetto più importante di tutto questo ambaradam di produzioni: quella della promozione e scoperta del talento. No, non lo fa solo XFactor (anzi, e senza polemica).

Per questo come RockOn abbiamo deciso di dare spazio alla manifestazione organizzata da Controradio e dall’associazione Controradio Club (con il contributo e il patrocinio di Comune di Firenze, Regione Toscana e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in collaborazione con Regione Toscana–Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì) e riprendere alcune delle proposte più interessanti di questa edizione. Perchè è importante credere nelle manifestazioni storiche che hanno la missione di scoprire e far scoprire il futuro del rock alternativo nazionale – qualunque esso sia.

Per fare un po’ di storia…

E ricordarsi di cosa stiamo parlando, basta considerare che l’iniziativa di Controradio è nata sulla scia del fermento culturale e musicale portato dal punk e dalla new wave, portando in scena le decine di band da cantine (esatto), e si propone fin da subito come palco e spazio di libera espressione per i gruppi giovanili. In poche edizioni, con il supporto del mezzo radiofonico, diventa un importante fenomeno di promozionemusicale, offrendo una concreta possibilità di visibilità. Giusto qualche riferimento: tra le creazioni della kermesse fiorentina c’è stato il nostro amatissimo Benvegnù con gli Scisma, Samuel e Boosta dei Subsonica, Irene Grandi nella versione alternativa (Goppions), Enrico“Enriquez” Greppi e l’Orla della Bandabardò, Roy Paci (con i Q-Beta), i Dirotta su Cuba, Marco Parente. Un momento di storia e di fermento per quei ruggenti anni ’90 di tanta musica veramente buona.

Più recentemente, sono emerse come nuove voci su quel palco nomi ormai consacrati dall’industria e dalla critica nazionale, Offlaga Disco Pax, Lucio Corsi, Emma Nolde, Lamante. Negli anni hanno sposato la valenza e lo spirito del contest, come giurati o ospiti live, artisti come Dario Brunori, Diodato, Colapesce, Manuel Agnelli, Piero Pelù, I Ministri, Andrea Appino (The Zen Circus), Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids), Enrico Gabrielli (Calibro 35), Paolo Benvegnù, Alberto Ferrari (Verdena), Cristina Donà, Dente, Iosonouncane, Lodo e Albi (Lo Stato Sociale), Motta, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri. Per non dimenticare Patti Smith ospite speciale di un incontro con gli artisti e Ligabue testimonial 2015.

Per questo è importante seguire e sostenere la 37esima edizione dell’iniziativa.

Edizione che tra i primi giurati annunciati, tra l’altro, vanta tra le personalità a mio modesto avviso più innovative del cantautorato (e non solo) italiano: Emma Nolde, Coca Puma, Lamante e Whitemary. Per ora una giuria tutta al femminile, e di nomi che come testata seguiamo da tempo e riteniamo di assoluto valore nel loro contributo alla crescita dell’immaginario musicale nazionale.

ROCK CONTEST offre da quasi quarant’anni opportunità uniche (basti pensare che in giuria, ad ascoltare e selezionare i progetti in gara, ci saranno realtà discografiche tra le più affermate e interessanti e i principali festival italiani) e proprio per questo, oltre ad essere considerato il contest più importante e riconosciuto in Italia, è anche il più longevo.

Parliamo di un vero e proprio punto di riferimento che da sempre favorisce la sperimentazione e anticipa gusti e tendenze, un concorso che, sotto la direzione artistica di Giuseppe Barone, valorizza le nuove proposte dando occasioni concrete per l’avanzamento del proprio percorso artistico e che pone l’attenzione sulla musica suonata dal vivo, l’unico vero ed insostituibile elemento di socializzazione, fruizione e condivisione della musica e dell’arte. Il 1° classificato ROCK CONTEST 2025 si aggiudicherà 3.000 euro, il 2° potrà usufruire di 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia.

Il 14 ottobre sono stati annunciati i 30 progetti musicali selezionati tra oltre 600 iscrizioni, provenienti da tutta l’Italia, dal Salento al Trentino Alto Adige.

Le 30 proposte daranno vita a un caleidoscopio sonoro estremamente moderno e variegato tra post-punk, hip hop, dream pop, garage, elettronica, psichedelia moderna, alternative folk, jangle pop, indie rock, sperimentazione e nuovo cantautorato.

Il 28 ottobre inizieranno le fasi di selezione che avranno luogo, come segue,al Combo Social Club e al Glue Alternative Concept Space di Firenze che ospiterà poi le semifinali (il 25 novembre e 5 dicembre). La serata finale, inizialmente prevista per il 13 dicembre al Viper Theatre, a seguito dell’incendio che ha danneggiato il locale, si terrà invece il 14 dicembre in una location che sarà annunciata nei prossimi giorni.

Questi i nomi dei progetti che hanno superato la prima fase del contest e che proveranno ad aggiudicarsi un importante finanziamento per la propria carriera o uno dei premi messi in palio, oltre che avere l’opportunità di una visibilità importante, di farsi conoscere e suonare dal vivo davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, mostrare il valore della propria musica e ampliare la propria rete di contatti con discografici, tour manager, direttori artistici di etichette e festival nazionali, fino ai più importanti artisti della scena musicale italiana:

1 44 9 8 da Torino

Acanto da Pistoia

Cosmedia da Benevento

Dreamlog da Firenze

Elemento Umano da Lamporecchio (Pistoia)

END/or/FINE da Emilia Romagna e Salento

Frank Dd & The Sisterz da Prato

Fry Days da Verona

LF_ladlefurnace da Piombino (Livorno)

Loosing Money da Udine

Lumen da Torino, Martina Franca e Milano

Mad Medulla da Trento

MAYFLOW dalle Marche

Murr-ma da Livorno e Bologna

Narcadian da Pennabilli (Rimini)

Prolex & Zac Blue da Lucca

Problemidifase da Verona e Bologna

RENTAL0012 da Trieste

RXNN da Napoli

SantaVittoria da Cuneo

Seneca Effect da Morbegno (Sondrio)

Selli da Torino

Stillopia da Genova

Succinto da Chioggia (Venezia)

Sundog da Cecina (Livorno)

superluna da Milano e Bari

The Orange Cave da Milano

uva da Massa-Carrara

Vicky LeRoy da Poggibonsi (Siena)

Zoe da Pontedera (Pisa)

I progetti in gara potranno intanto essere scoperti attraverso foto, brani e brevi biografie sulla pagina dedicata: https://www.rockcontest.it/edizione-2025/

Tutte le informazioni utili sono online sul sito www.rockcontest.it.