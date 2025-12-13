ROCK CONTEST 2025, la finale è qui

Articolo di Marzia Picciano

Siamo arrivati alla finale di ROCK CONTEST di CONTRORADIO e dall’associazione Controradio Club. Il 14 dicembre al Teatro TENAX di Firenze, luogo di nascita nel non troppo lontando 1984 dello stesso format, si disputerà la finale con le sei band selezionate nel corso di questi due mesi (vi ricordate quando avevamo iniziato? Ed è volato tutto in un attimo).

Sarà da chiedersi, tornando su un palco dal valore cosi storico, come suoneranno le nuove forme del rock di oggi.

Perchè è quello che ROCK CONTEST fa dal momento della sua nascita. E del resto, come ospite speciale per la serata del 14 dicembre ci sarà una delle band che ha saputo più innovare e stupire con il suo esordio, i bergamaschi de Il Mago Del Gelato. Afrobeat, jazz e funk sono senza dubbio i sound dei nuovi volti della musica emergente alternativa e gli elementi alla base del loro successo da primo disco, Chi È Nicola Felpieri? È iniziato a fine ottobre il loro tour invernale dalla Santeria di Milano, eppure, è una vita che questi ragazzi girano e suonano (persino con le loro madri, si).

Del resto anche la giuria rispecchia, praticamente quasi per intero al femminile, quello che è il sentimento di evoluzione, bella, possiamo dirlo? del nuovo universo indipendente italiano. Le avevamo già viste all’inizio: Whitemary, quota elettronica, Coca Puma, quota pop/R’n’b sperimentale di qualità e miglior artista emergente per il MEI, e due figlie del RockContest: Lamante, candidata Miglior Opera Prima al Premio Tenco, oggi quintessenza del rock graffiato e disperato che ci piace tanto (non posso non pensare allo splendido elogio che le fece, parlandomi di lei, Paolo Benvegnù) ed Emma Nolde,anche lei candidata e finalista al Premio Tenco Opera Prima e Miglior Album In Assoluto poi nel 2025. Alle giurate si aggiungono due elementi storici della musica italiana: Piero Pelù e Max Collini degli Offlaga Disco Pax (e si, da questo palco nacque Socialismo Tascabile, quindi).

In giuria ci saranno anche realtà discografiche tra le più affermate e interessanti: 42 Records, Woodworm Label, Carosello Records, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, Black Candy Produzioni, Dischi Uappissimi, Spinnit, Notturno Dischi, Quindi Records, Santa Valvola Records, le agenzie di booking Locusta, All Things Live, Panico Concerti, Annibale e RC Waves. E ovviamente, le organizzazioni di storici festival italiani.

Chi sono i finalisti

Parliamo di nomi che in parte abbiamo già incontrato su questa testata, avendo seguito Rock Contest per intervistare alcuni dei volti della nuova musica rock italiana.

Ricorderete quindi i casinisti (di qualità) Fry Days (di Verona) e lo sperimentalissimo progetto di Prolex & Zac Blue (di Lucca). Si aggiungono RXNN (Napoli), Succinto (Chioggia VE), uva (Massa Carrara), Zoe (Pontedera PI).

Seguiremo l’evoluzione della serata e del vincitore. Stay tuned.

La serata finale sarà visibile anche in diretta streaming sui canali di Rock Contest e Controradio e sarà possibile votare anche sul sito https://www.rockcontest.it/.