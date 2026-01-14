LITFIBA: a 6 mesi dalla partenza del tour per i 40 anni di “17 RE” già venduti oltre 50 mila biglietti

A sei mesi dalla partenza del tour più atteso da tutti i fan del rock italiano, “QUARANT’ANNI di 17 RE” – TOUR 2026 , sono già oltre 50.000 i biglietti venduti per le 20 date che tra giugno e agosto vedranno impegnati in giro per l’Italia i LITFIBA degli anni ’80 con la formazione originale: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo.

Biglietti > https://tidd.ly/4oiQuqK

Questo ritorno sul palco nasce dalla volontà di celebrare i quarant’anni di “17 Re”, disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale ed europeo.



Pubblicato nel 1986 come album doppio (solo in Francia fu pubblicato come album singolo) si può considerare il cuore stilistico dei Litfiba degli anni ‘80, “17 Re” è il secondo episodio della Trilogia delle vittime del potere che insieme a “Desaparecido” e “Litfiba 3”, i Litfiba vollero dedicare alle vittime del potere e che oggi più che mai tocca temi di esplosiva, scottante attualità.

“17 Re”, che con la sua formula musicale e autoriale ancora oggi esprime una forza rara, capace di attraversare le generazioni, è composto da 16 brani e prende il titolo da quella che doveva essere la title-track, ovvero “17 Re”, traccia che non fu misteriosamente pubblicata all’ epoca.

Il tour “ QUARANT’ANNI DI 17 RE ” toccherà alcune delle più importanti città e festival italiani in un calendario che attraverserà esclusivamente l’estate 2026, dal 27 giugno al 15 agosto.

Queste 20 date saranno l’occasione irripetibile per riportare dal vivo le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del post punk, della new wave, della etno wave, dark wave e del rock europeo e riascoltare dal vivo le canzoni di quell’album leggendario suonate nella loro totalità come non è mai successo in precedenza nella storia, oltre ai grandi classici che hanno segnato la storia dei Litfiba.

Questo il calendario degli appuntamenti:

27 giugno Perugia – Umbria Che Spacca Festival

30 giugno Padova – Sherwood Festival

02 luglio Bari – Fiera del Levante

04 luglio Pescara – Terrasound Festival, Porto Turistico

07 luglio Milano – Kozel Carroponte

09 luglio Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero

11 luglio Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri

14 luglio Genova – Altraonda Festival

16 luglio Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

18 luglio Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace

21 luglio Bologna – Sequoie Music Park

23 luglio Firenze – Prato delle Cornacchie

25 luglio Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo

28 luglio Napoli – Arena Flegrea

01 agosto Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

04 agosto Catania – Villa Bellini

07 agosto Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato

11 agosto Palmanova (UD) – Estate di Stelle, Piazza Grande

13 agosto Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

15 agosto Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

