GRETCHEN RHODES: guarda in anteprima il video “Dusted and Done”

Uscita per Soundinside Records e in distribuzione per Believe Digital “Dusted and Done” il nuovo singolo della cantautrice americana Gretchen Rhodes prodotto dal chitarrista Steve Cropper (The Blues Brothers, Otis Redding, Stax Records).

“Dusted and Done” è un inno che invita a superare le avversità e rivendicare la propria indipendenza. Con testi dal piglio che infiamma e che affrontano la lotta incessante contro individui che sfruttano la loro ricchezza materiale come fosse un’arma. Il messaggio è molto chiaro: questa è la vita di Gretchen, la sua storia, e non ci si approfitterà mai più di lei.

La musica di Gretchen Rhodes possiede un’energia elettrica che richiede anche molta attenzione, e “Dusted and Done” non fa eccezione. Con le sue melodie contagiose, i ritornelli irresistibili e la voce accattivante della Rhodes, questa canzone ti farà ballare, emozionare e, alla fine, trovare conforto nelle esperienze condivise di forza e resilienza.

GRETCHEN RHODES

Gretchen Rhodes è una delle personalità più interessanti della scena alternative contemporanea, e ha collaborato con stelle internazionali come Steven Tyler, l’icona degli Aerosmith, Mick Fleetwood dei Fleetwood Mac di cui è ancora la cantante, George Clinton, Pat Simmons, e negli ultimi diciotto mesi è stata in tour negli stati Uniti con lo stesso Cropper e Dave Mason leader della famosa band inglese, Traffic.

Nelle ultime settimane l’abbiamo vista protagonista insieme ad altri artisti quali LL Cool J, Mick Fleetwood and Friends, Ziggy Marley, Jack Johnson, Lukas Nelson – figlio di Willie – Stewart Copeland – batterista dei Police – Sarah McLachlan, il Premio Oscar Ryan Bingham, Nathaniel Rateliff, il surfista campione del mondo Kai Lenny, il comico e attore statunitense Fred Armisen, il vincitore di American Idol 2023, Iam Tongi e tanti altri ancora, nella raccolta fondi “MAUI STRONG” per ricostruire la città di Lahaina, ridotta in cenere.



Video by stravanguàrdia

Produced by Jex Sagristano and Danilo Turco

Production Manager: Ciro Galante

Stylist: Front-One

Photographer: Dimitri Tetta

Make Up Artist: Rita Nieddu

Location Nostos Teatro

Direction: Danjlo