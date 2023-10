La playlist delle colonne sonore immaginarie | episodio 10

Si torna con cinque nuovi film, dove come sempre si passa dai classici

italiani che hanno segnato l’epoca d’oro del cinema (intramontabile

Antonioni), ai blockbuster di Fincher (quell’ipnotico “Gone Girl”) e persino

qualche chicca pop del passato che forse non avete ancora recuperato. I

brani di oggi sono cinque canzoni della scena indipendente,

sfacciatamente pop e dai ritmi tirati. Il consiglio è sempre quello di alzare

il volume al massimo e di preparare i pop corn.

Gone Girl con “Bugia” di Elias

É da pochissimo uscito un nuovo capitolo firmato dal progetto Elias, il

titolo è “Bugia”, termine che poi in realtà non ritroviamo mai all’interno

del pezzo, forse perchè, ci piace pensarlo, dedicato a una persona che

non era quella che avrebbe meritato un pezzo del genere. E di tutto

questo romanticismo carico di situazioni che solo le canzoni d’amore di

fine estate sanno raccontare, rimane veramente poco dopo il lockdown

(questo brano è nato durante in lockdown!), ed è così che i sentimenti

bugiardi vengono a galla. Tutti noi ci siamo innamorati di qualcuno

durante il lockdown, nella solitudine totale che abbiamo attraversato, tutti

noi ci siamo innamorati di qualcuno che poi non era altro che una gone

girl, una stronza bugiarda manipolatrice, come quella del film di Fincher,

come quella a cui Elias ha forse dedicato questo pezzo. Qui è tutto

l’amore del prima, il dopo lo scopriremo.

Un giorno con “Fammi volare” dei Twik

C’è stato un momento che ha segnato la vita di tutti quelli che avevano

trent’anni nei primi anni Duemila, e cioè l’uscita di “Un giorno”. Storia

squisitamente britannica di due amici, amanti, innamorati, che si

inseguono per tutta una vita, che si amano, ma nei momenti sbagliati,

che quando si trovano, poi si trovano male, e via così. Una sensazione

orribile che molti forse hanno provato, quella di avere la persona che si

ama, ma non di non averla abbastanza, di fare i conti con

l’idealizzazione dell’amore, e di trovare un amore vero, quello della

quotidianità e della convivenza. I Twik, duo abruzzese, sono tornati da

pochissimo con un nuovo singolo dal titolo “Fammi volare” che affonda

in questo tipo di sentimenti, così bene che forse rivaluterete la vostra

relazione.

Animal House con “Leggerezza” di Leiden

Leiden, cantautore di Pescara ma di stanza a Milano, racconta una

serata distruttiva e alcolica tra amici, di quelle che sono necessarie per

dimenticare un amore, per dimenticare e basta, ma anche per caricarsi

bene prima di ricominciare a lavorare. Leiden, convinto dal suo

coinquilino, si lascia trascinare in questa spirale di chiacchiere, birrette e

“massì dai”. Una spirale di leggerezza, che fa anche molto male e regala

anche qualche mal di testa. Per lui abbiamo pensato ad una colonna

sonora alternativa di “Animal House”, cult che invecchia ma non molla,

dove un giovanissimo Belushi ci regala alcune delle risatine nervose più

genuine mai fatte: una carriera scolastica disastrosa, amori

roccamboleschi e una confranternita che viene minacciata di essere

chiusa. Insomma, una Milano sui Navigli o qualcosa di molto simile.

L’avventura con “Bocca di cartone” de Il Metz

Accostamento ardito ma che ci sentiamo di fare. “Bocca di cartone” è il

nuovo singolo del cantautore meneghino Il Metz, un brano dal sapore

estivo e spensierato che però vuole raccontare una storia impossibile,

quella di un amore estivo, destinato a finire perchè sempre basato su

bugie bianche per strappare un bacio, e dalla spensieratezza di un

momento, si finisce nel dramma di un’avventura, da qui l’accostamento

alla pellicola, immortale, di Antonioni. Una seducente e inconsapevole

Monica Vitti, l’Italia e i baci rubati. Il retrogusto di questo pezzo può

essere reso solo da un violento bianco e nero, e se Matteo ci sta

leggendo, gli consigliamo un videoclip in salsa Antonioni.

America Latina con “Mezcal” di Munendo

Quello che sicuramente sanno fare i fratelli D’Innocenzo è di creare una

situazione di tensione, senza che ce ne sia apparentemente motivo: una

strada tranquilla, una casa, uno sguardo, e tutto sembra implodere. Un

po’ la sensazione è il giro di mezcal che racconta Munendo, un’allegria

alcolica che nasconde però una relazione intensa e piuttosto disastrosa,

dove mancano i cardini della responsabilità, il tutto condito di cassa

dritta e perdizione. Elementi di disturbo in una canzone pop, e un tocco

di America Latina. Non potevamo che ritrovarci qui, nell’ultimo film dei

fratelli D’Innocenzo, dove l’ordinario Massimo Sisti, nella sua vita

perfettamente ordinaria a Latina, si ritrova una ragazzina imbavagliata in

cantina: nessuna responsabilità, mentre tutti continuano a ballare la loro

vita, come se nulla fosse.