Intervista a Salmo & Noyz Narcos, pronti per conquistare Padova: “Cosa diciamo ai giovani? Suonate tanto, sudate e partite dal basso”

Il countdown per la data veneta dell’HELLRAISERS tour è ufficialmente iniziato. Dopo aver sbancato tutto nei primi due appuntamenti speciali alla Fiera Milano Live di Rho e all’Ippodromo Capannelle per il Rock in Roma, Salmo e Noyz Narcos sono pronti a incendiare il palco del Festival di Sherwood a Padova, sul quale saliranno questo giovedì 27 giugno.

Visto quanto è andato in scena nei giorni scorsi, le aspettative sono davvero altissime ed HELLRAISERS punta ad essere uno dei tour di punta di questo 2024. Accompagnati dai fedelissimi Gengis Khan e Damianito, i due rappresentanti più hardcore del rap italiano portano per la prima volta dal vivo i pezzi dell’album CVLT (certificato disco d’oro) e del repack CVLT-HELLRAISERS in un’ambientazione curata nei minimi dettagli che ricrea un’atmosfera apocalittica e horror super convincente, tra scenografie, effetti speciali e visual degni delle migliori produzioni cinematografiche. Attitudine, capacità tecniche e stile, la qualità dello show è innegabile e l’unico modo per capirlo davvero è esserci. Ma facciamocelo raccontare direttamente da loro; abbiamo raggiunto Salmo e Noyz per un’intervista e questo è ciò che ci hanno raccontato:

Foto credits Giulia Parmigiani

Come avete deciso di collaborare insieme per un joint album e ora per questo

live che attraverserà l’Italia?

CVLT è arrivato dopo molti dischi da solista da parte di entrambi, anche se in

passato avevamo collaborato con dei singoli. Ci siamo incrociati artisticamente per

diversi anni e poi in modo naturale insieme abbiamo dato vita a CVLT, una scelta

comune e non forzata, fatta per passione e con molta sintonia, c’è molta stima tra

noi e verso il lavoro dell’altro.

I vostri fan come l’hanno presa?

Siamo ovviamente molto soddisfatti della risposta che il pubblico ha avuto. CVLT è

nato per passione, e vederlo in così poco tempo ottenere risultati ci ha fatto piacere.

I nostri stili differenti hanno trovato un punto comune nell’immaginario e nei nostri

gusti che sono molto simili. Inoltre un motore positivo è stato anche la voglia di

dimostrare all’altro che spacchi di più, cercando di fare la strofa più figa di quella

fatta dall’altro, ed è proprio questo che ha contribuito ad alzare la qualità. Una sfida

positiva che ci ha reso molto soddisfatti del risultato.

Nella repack CVLT HELLRAISERS, uscita il 17 maggio, e che prende il nome del tour, avete voluto aggiungere nuovi brani e collaborazioni, come sono nate?

Avevamo voglia di sorprendere i fan con qualche altro nuovo brano. Le

collaborazioni nascono dal rapporto di amicizia e stima che abbiamo per Lazza, Guè

e Gemitaiz. Siamo felici di averli coinvolti in questo progetto, hanno spaccato.

Foto credits Giulia Parmigiani

Cosa dobbiamo aspettarci da questo joint tour?

Siamo carichi, HELLRAISERS sarà l’occasione per ripercorrere i successi delle

nostre rispettive carriere e presentare dal vivo per la prima volta i brani di CVLT.

Tutto il resto sarà una sorpresa, i fan dovranno scoprirlo sottopalco, ma sicuramente

faremo il panico, vogliamo che chi viene a vederci si ricordi questi live per tutta la

vita. Ogni tour, ogni singolo live porta con sé qualcosa di speciale e lo percepiamo

sempre come una sfida.

Sarà uno show molto vario e metteremo tutta l’energia sul palco. La contaminazione

è sempre stimolante nel mondo live, c’è sempre una grande carica, più forte,

soprattutto perché è sul palco che si sente davvero il contatto con chi ci ascolta e c’è

quello scambio unico che è la cosa più figa del fare musica.

Siete due leggende del rap italiano, come vivete la dimensione live? Ci sono

somiglianze e differenze?

Uno degli aspetti che maggiormente condividiamo è approcciarsi alla musica in una

maniera totale, quindi questo coinvolge anche la dimensione live, per noi è

essenziale spaccare dal vivo ancora di più che in studio.

Come è nata l’idea di suonare insieme anche dal vivo?

L’idea di fare delle date insieme è nata da un live che abbiamo fatto tanti anni fa,

mischiando i nostri due show in uno, unendo le scalette. Anche in questo caso ci è

venuto naturale dividere il palco, ci siamo divertiti ed è piaciuto molto anche al

pubblico. Questa accoglienza ci ha fatto capire che poteva nascere una

collaborazione più approfondita.

Addirittura il nostro primo incontro in assoluto ad un live risale a più di dieci anni fa a

Firenze, Salmo faceva da apertura e Noyz si è ascoltato il soundcheck e ha pensato

“Finalmente un rapper diverso dagli altri e che si avvicinava al mio mondo”.

Salmo e Noyz Narcos, foto di Marco Arici

Cosa consigliereste ai giovani artisti che si stanno approcciando alla musica?

La gavetta ci ha permesso di sperimentare, crescere e capire cosa faceva al caso

nostro come artisti. Ai giovani – qualsiasi sia il genere della loro musica – consigliamo di suonare tanto, di sudare, partire dal basso. I live sono una parte fondamentale, sul palco si impara tanto e si vede davvero chi vale.

Scenografie e visual diventano sempre più una dimensione centrale nei live,

cosa ne pensate?

Più che parte centrale la scenografia è essenziale: aiuta a definire lo show, lo accompagna in tutto e per tutto e permette al pubblico di immergersi in quello che voglio sia l’immaginario del live. C’è dietro un lavoro immenso ed una cura precisa per ogni dettaglio, poi la musica è un’altra cosa, che viene amplificata dalla componente visiva.

Che tipo di spettacolo e di allestimento dobbiamo aspettarci da queste date?

CVLT è stato annunciato da un corto diretto dal maestro dell’horror Dario

Argento. Troveremo un assaggio dell’immaginario del corto anche nel live?

La scelta di ispirarsi agli horror viene da una passione che abbiamo fin da piccoli,

siamo cresciuti con il culto delle serate film horror tutti insieme a casa di qualcuno.

Sicuramente vogliamo portare questa atmosfera anche nella dimensione del live, ma

sarà una sorpresa che scoprirà solo chi viene a vederci.

Il pezzo che non può mancare nella scaletta di HELLRAISERS?

Sicuramente The Anthem, questo pezzo è un unicum nel mondo rap perché solo in

pochi potrebbero farlo. Ognuno quando ha cantato le strofe dell’altro c’è stato tanto

rispetto anche del flow originale della traccia, un atto d’amore della traccia del

compagno.

Foto Credits Giulia Parmigiani

HELLRAISERS – le prossime date

Mercoledì 26 giugno 2024 – TORINO @ Flowers Festival

Giovedì 27 giugno 2024 – PADOVA @ Sherwood Festival

Sabato 29 giugno 2024 – BARI @ Locus Festival

Mercoledì 03 luglio 2024 – BOLOGNA @ Sequoie Music Park

Giovedì 04 luglio 2024 – BOLOGNA @ Sequoie Music Park

Sabato 06 luglio 2024 – PERUGIA @ L’Umbria che Spacca

Venerdì 12 luglio 2024 – CATANIA @ Wave Summer Music 2024

Sabato 13 luglio 2024 – PALERMO @ Green Pop Palermo Fest

Giovedì 18 luglio 2024 – LUCCA @ Lucca Summer Festival

Sabato 20 luglio 2024 – SERVIGLIANO (FM) @ No Sound Fest

Domenica 21 luglio 2024 – FRANCAVILLA AL MARE (CH) @ Shock Wave Festival

Sabato 03 agosto 2024 – PAESTUM (SA) @ Oversound Music Festival

Venerdì 09 agosto 2024 – GALLIPOLI (LE) @ Sottosopra Fest

Sabato 17 agosto 2024 – OLBIA (SS) @ Red Valley Festival