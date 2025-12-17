Connect with us

SALMO annuncia tre nuovi concerti nei festival 2026 a Padova, Napoli e Asti

Published

Dopo aver ribadito il suo ruolo di punto di riferimento assoluto per i live in Italia con l’incredibile data-evento del LEBONSKI PARK a Fiera Milano Live, e dopo aver infuocato i palchi italiani e quelli delle principali città europee a colpi di sold out, Salmo si prepara a portare tutta la sua energia dal vivo anche nei festival estivi del 2026, pronto a trasformare ogni tappa in un’esperienza unica e memorabile.

L’estate live di Salmo si arricchisce di tre nuove datePadova @ Sherwood Festival il 2 luglioNapoli @ Ex Base NATO il 10 luglio; e Asti @ AstiMusica il 12 luglio.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4s7yJ00

Questi nuovi appuntamenti (prodotti da Vivo Concerti) arrivano a pochi giorni dall’annuncio -direttamente dall’Unipol Forum di Milano- della sua partecipazione a Firenze Rocks 2026, dove -tra i pochissimi artisti italiani nella storia del Festival- sarà protagonista nella giornata di venerdì 12 giugno 2026, conquistando un posto di rilievo tra i giganti della musica internazionale.

luglio 2026 l’attesissimo ritorno live alle radici: il LEBONSKI PARK arriverà in Sardegna, in una location completamente nuova, l’Ippodromo di Arzachena (SS), per il maxi-evento in programma il 25 luglio. Salmo giocherà in casa portando nella sua terra un format unico nel suo genere, per alzare ancora una volta l’asticella del live entertainment. La formula resterà quella che ha conquistato il pubblico di Fiera Milano Live, un’esperienza totale costruita intorno ai fan, ma con un parco a tema ancora più vasto e spettacolare, e nuove attrazioni pensate per coinvolgere tutti i partecipanti prima che la musica prenda il controllo.

SALMO | Festival 2026

Venerdì 12 giugno 2026 | Firenze – Firenze Rocks

Giovedì 2 luglio 2026 | Padova – Sherwood Festival nuova data

Venerdì 10 luglio 2026 | Napoli – Ex Base NATO nuova data

Domenica 12 luglio 2026 | Asti – AstiMusica nuova data

Sabato 25 luglio 2026 | Arzachena – Lebonski Park

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4s7yJ00

