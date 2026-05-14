SHERWOOD FESTIVAL 2026: dal 10 giugno al 12 luglio torna il festival di Padova

È completo il cartellone artistico di Sherwood Festival 2026, che dal 10 giugno al 12 luglio tornerà ad animare il Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova con oltre un mese di concerti, spettacoli di divulgazione, sport, dj set e appuntamenti culturali.

Un programma ampio e trasversale, capace di attraversare generi, generazioni e linguaggi diversi: dalla musica d’autore al rap, dal rock all’elettronica, dal reggae al metal, fino alla contaminazione con il fumetto, la divulgazione scientifica e le produzioni indipendenti. Un cartellone che conferma ancora una volta la vocazione di Sherwood Festival come spazio aperto, popolare e plurale, in cui la dimensione live si intreccia con partecipazione, accessibilità e cultura.

L’edizione 2026 si aprirà mercoledì 10 giugno con una serata inaugurale tutta al femminile affidata a Meg e Sarafine, a ingresso con la storica formula “1€ può bastare”. Sempre con la stessa formula d ‘ingresso, L’11 giugno sul second stage Hachiko + Santaviola & Calasina, mentre il 12 giugno saliranno sul main stage The Zen Circus con Lamante, accompagnati sul second stage dal dj set di Momostock. Il 13 giugno sarà invece la volta di United We Stand Vol. 01, giornata dedicata alle sonorità più estreme, con Carcass, Fulci, Final Resting Place, Impunity, Stone Cold, Silver, 3nd7r, Hammertime, Gorge e altri ospiti.

Il 14 giugno Sherwood celebrerà i 50 anni di Radio Sherwood insieme a GASP #8, mentre il 16 giugno il main stage ospiterà La Niña con Casadilego. Il 17 giugno spazio al second stage con Sotterranei a Sherwood #10, in collaborazione con Dischi Sotterranei, con Gazebo Penguins e Core Mato, anche questa serata a ingresso “1€ può bastare”. Il 18 giugno il festival resterà chiuso in occasione del concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Euganeo.

Il 19 giugno tornerà uno degli appuntamenti più identitari del festival: lo Sherwood Hip Hop Day #16, con Noyz Narcos e Danno & DJ Craim sul main stage e la Freestyle Battle sul second stage. Il 20 giugno sarà la volta del ritorno a casa di Dutch Nazari, insieme a El Partydo, con aftershow di Sibode DJ feat Troppo Kimberly. Il 21 giugno spazio a Sherwood For Kids #12, mentre il 23 giugno sarà protagonista Fulminacci con Mivergogno.

La programmazione proseguirà il 24 giugno sul second stage con Psycodrummers e Tamba, mentre il 25 giugno il main stage accoglierà Mannarino con Jesse The Faccio. Il 26 giugno torneranno a Sherwood Festival i Subsonica, insieme a Tära, con dj set di Putano Hoffman sul second stage. Il 27 giugno sarà dedicato a Galactica di Cocoricò, in collaborazione con ilMuretto di Jesolo, con Angerfist, Cristobal Pesce e molti altri ospiti, oltre al dj set di alcuni dei più interessanti collettivi italiani di musica elettronica sul second stage. Il 28 giugno arriverà Barbascura X con lo spettacolo “Sono qui per caos”, mentre il 30 giugno sarà la volta dell’atteso ritorno dei Litfiba.

A luglio il programma ripartirà il 1° luglio con Trivel Party #5 sul second stage, insieme a Stormo, By All Means, Jaguero e Snüff. Il 2 luglio salirà sul palco Salmo con Deriansky. Il 3 luglio andrà in scena uno degli eventi speciali più attesi dell’edizione, con Giancane & Zerocalcare insieme a Bull Brigade, e dj set di The Mojos e Dinozer. Il 4 luglio tornerà il Reggae Day #10, con Alborosie & Shengen Clan e Patois Brothers sul main stage e dj set di BomChilom sul second stage: anche in questo caso l’ingresso sarà con formula “1€ può bastare”.

Il 5 luglio sarà dedicato allo sport, con diverse iniziative in via di definizione, mentre il 7 luglio arriverà Gemitaiz. L’8 e il 9 luglio il festival resterà chiuso in occasione dei concerti di Max Pezzali allo Stadio Euganeo. Il 10 luglio spazio a Frah Quintale con Umarell, accompagnati dal dj set di Resistenza Sonora. L’11 luglio saliranno sul palco Cisco con la Piccola Orchestra MDM, mentre sul second stage ci sarà Menage A Trash. La chiusura del 12 luglio sarà affidata a Caparezza, già sold out.

All’interno del programma, Sherwood Festival conferma la propria attenzione all’accessibilità attraverso le serate “1€ può bastare”, che permettono l’ingresso con offerta simbolica a partire da un euro. Per l’edizione 2026 rientrano in questa formula la serata inaugurale del 10 giugno con Meg e Sarafine, poi Dutch Nazari, Giancane & Zerocalcare + Bull Brigade, Sotterranei a Sherwood #10, Cisco, il Reggae Day #10 e gli altri appuntamenti indicati dai canali ufficiali del festival. Le prevendite per le date a pagamento sono disponibili sui circuiti autorizzati indicati sul sito del festival.

Prosegue anche il percorso di Sherwood Changes for Climate Justice, la campagna avviata nel 2018 con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del festival e compensare le emissioni non evitabili, con una prospettiva di lungo periodo orientata a restituire alla natura più di quanto viene consumato entro il 2030. Nel corso degli anni il progetto ha portato ad azioni concrete, dalla riduzione della plastica monouso all’utilizzo di materiali compostabili, dalla raccolta differenziata assistita alla promozione della mobilità a basso impatto, fino al sostegno a progetti di riforestazione in Italia e all’estero. A Sherwood Festival la sostenibilità non è un elemento accessorio, ma parte integrante dell’identità culturale e politica dell’evento.

Nelle prossime settimane sarà inoltre annunciato il programma dedicato a talk, dibattiti e incontri culturali, che affiancherà il cartellone musicale e confermerà Sherwood Festival come luogo di confronto, partecipazione e attraversamento dei grandi temi del presente. Tra i temi trattati i conflitti globali, la Palestina, l’autoritarismo, il lavoro, che vedranno partecipare alle discussioni ospiti come Ilaria Cucchi, Zerocalcare, Michael Hardt, Veronica Gago, Maria Elena Delia, Leonardo Bianchi e moltissimi altri.

Info e biglietti sono disponibili sul sito di Sherwood festival al link https://www.sherwoodfestival.it/categoria-prodotto/prevendite/ e su tutti i circuiti di vendita autorizzati.

Bio Sherwood:

Con centinaia di migliaia di presenze ogni anno, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, The Offspring, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2018 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

SHERWOOD Festival 2026 – Padova

10 giugno 2026 | Data inaugurale – MEG + SARAFINE (1€ può bastare)

11 giugno 2026 | HACHIKO + Santaviola & Calasina (1€ può bastare)

12 giugno 2026 |THE ZEN CIRCUS + LAMANTE | DJ: MOMOSTOCK

13 giugno 2026 | UNITED WE STAND Vol. 01 w/ CARCASS, FULCI, Final Resting Place, Impunity, Stone Cold, Silver, 3nd7r, Hammertime, Gorge +++

14 giugno 2026 |50 anni Radio Sherwood + GASP #8 (1€ può bastare)

16 giugno 2026 | LA NIÑA + CASADILEGO

17 giugno 2026 | SOTTERRANEI #10 w/ GAZEBO PENGUINS + CORE MATO (1€ può bastare)

18 giugno 2026 | Chiuso per Tiziano Ferro @ Stadio Euganeo

19 giugno 2026 | HIP HOP DAY #16 w/ NOYZ NARCOS + DANNO & DJ CRAIM + Freestyle Battle

20 giugno 2026 | DUTCH NAZARI + EL PARTYDO | DJ: SIBODE DJ (1€ può bastare)

21 giugno 2026 | SHERWOOD FOR KIDS #12 (1€ può bastare)

23 giugno 2026 | FULMINACCI + MIVERGOGNO

24 giugno 2026 | PSYCODRUMMERS + TAMBA (1€ può bastare)

25 giugno 2026 | MANNARINO + JESSE THE FACCIO

26 giugno 2026 | SUBSONICA + TÄRA | DJ: PUTANO HOFFMANN

27 giugno 2026 | GALACTICA w/ ANGERFIST, CRISTOBAL PESCE & many more | DJ: GALACTICA

28 giugno 2026 | BARBASCURA X – “Sono qui per caos”

30 giugno 2026 | LITFIBA

1 luglio 2026 | TRIVEL PARTY #5 w/ Stormo, By All Means, Jaguero, Snüff (1€ può bastare)

2 luglio 2026 | SALMO & LE CARIE + DERIANSKY

3 luglio 2026 |GIANCANE & ZEROCALCARE + BULL BRIGADE | DJ: THE MOJOS + DINOZER (1€ può bastare)

4 luglio 2026 |REGGAE DAY #10 w/ ALBOROSIE + PATOIS BROTHERS | DJ: BOMCHILOM (1€ può bastare)

5 luglio 2026 | Giornata Sport

7 luglio 2026 | GEMITAIZ

8 luglio 2026 |Chiuso per Max Pezzali @ Stadio Euganeo

9 luglio 2026 | Chiuso per Max Pezzali @ Stadio Euganeo

10 luglio 2026 | FRAH QUINTALE + UMARELL | DJ: RESISTENZA SONORA

11 luglio 2026 | CISCO + PICCOLA ORCHESTRA MDM | DJ: MENAGE A TRASH (1€ può bastare)

12 luglio 2026 | CAPAREZZA (SOLD OUT)