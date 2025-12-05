Connect with us

Reportage Live

SALMO: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

Ieri sera il World Tour 2025 di Salmo, ormai leggenda del rap italiano, è approdato all’Unipol Forum di Milano ed ha confermato, ancora una volta, la capacità dell’artista sardo di trasformare un concerto in un evento epocale.

Fin dall’apertura, l’arena si è accesa come un’unica massa compatta, spinta da una produzione imponente e da un sound che ha immediatamente imposto il ritmo della serata. Da questo punto di vista Salmo è una garanzia: resta uno dei pochi artisti il cui pubblico preferisce mettere in tasca i cellulari per saltare e pagare.
La scaletta ha alternato senza pause i classici che hanno segnato la sua carriera ai brani più recenti, tratti dal suo ultimo lavoro “Ranch” offrendo un percorso sonoro tirato e senza cali di tensione.

Lo show è come sempre: perfetto. Il rapper è una macchina da guerra sul palcoscenico, la band sempre precisa e con degli arrangiamenti live da radere al suolo il palazzetto.

Salmo
In this article:
