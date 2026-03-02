War Child: gli OASIS partecipano alla raccolta benefica “HELP(2)” in uscita venerdì

War Child Records annuncia oggi la presenza degli Oasis ad una delle uscite più attese dell’anno, la raccolta “HELP(2)” a sostegno di War Child, con un’aggiunta molto speciale: un singolo stand-alone incluso nella copertina apribile dell’edizione in vinile e come traccia nascosta nella versione doppio CD. Il brano sarà inoltre disponibile in streaming dal 6 marzo.

La band ha generosamente contribuito con una versione live esclusiva della amatissima ‘Acquiesce (Live from Wembley Stadium, 28 September ’25)’. Considerata da molti una delle migliori B-side mai pubblicate, il brano è tornato in classifica per la prima volta grazie al colossale tour Oasis Live ’25. Questa pubblicazione segna la prima uscita fisica di una registrazione live tratta dal loro tour mondiale da record del 2025, con la performance catturata durante l’ultima delle sette date consecutive al Wembley Stadium.

Gli Oasis avevano già partecipato all’album originale ‘HELP’ nel 1995, aprendo il disco con ‘Fade Away’. Noel Gallagher contribuì inoltre come terzo membro dei The Smokin’ Mojo Filters insieme a Paul McCartney e Paul Weller.

A quasi tre decenni dal loro coinvolgimento nel progetto originale, il ritorno degli Oasis nella serie ‘HELP’ sottolinea il loro costante sostegno alla missione di War Child di proteggere, educare e difendere i diritti dei bambini colpiti dai conflitti.

“HELP(2)” sarà pubblicato venerdì 6 marzo tramite War Child Records. È possibile preordinare l’album QUI.

‘Acquiesce – Live’ segue le recenti pubblicazioni tratte da ‘HELP(2)’, tra cui ‘Begging For Change’ dei Pulp, ‘Opening Night’ degli Arctic Monkeys, ‘Flags’ di Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest, ‘Let’s Do It Again!’ delle The Last Dinner Party e ‘Helicopters‘ degli Ezra Collective & Greentea Peng,



“HELP(2)” porta avanti lo spirito dell’album originale “HELP” ed è nato grazie a una stretta collaborazione con gli Abbey Road Studios, registrato prevalentemente nel corso di una straordinaria settimana nel novembre 2025 sotto la guida dell’acclamato produttore James Ford.



“HELP(2)” presenta una line-up eccezionale di artisti, tra cui Anna Calvi, Arctic Monkeys, Arlo Parks, Arooj Aftab, Bat For Lashes, Beabadoobee, Beck, Beth Gibbons, Big Thief, Black Country, New Road, Cameron Winter, Damon Albarn, Depeche Mode, Dove Ellis, Ellie Rowsell, English Teacher, Ezra Collective, Foals, Fontaines D.C., Graham Coxon, Greentea Peng, Grian Chatten, Kae Tempest, King Krule, Nilüfer Yanya, Olivia Rodrigo, Pulp, Sampha, The Last Dinner Party, Wet Leg e Young Fathers. La tracklist completa di “HELP(2)” è riportata sotto.



Lo spirito del disco originale si è riflesso nella natura collaborativa del processo di registrazione, con numerosi momenti improvvisati nati in studio. La sessione di Damon Albarn per “Flags” lo ha visto affiancato da Johnny Marr alla chitarra e da Kae Tempest e Grian Chatten dei Fontaines D.C. alle voci; inoltre Olivia Rodrigo è stata messa in contatto con Graham Coxon, che ha poi suonato la chitarra nella sua cover di “The Book of Love”.



Oltre allo straordinario cast di musicisti coinvolti, il celebre regista e vincitore dell’Oscar Jonathan Glazer ha ricoperto il ruolo di Creative Director di “HELP(2)”, collaborando con Academy Films per riunire un team di creativi di altissimo livello e supervisionando le riprese e la direzione artistica del progetto. Il concept ideato da Glazer e Mica Levi era semplice: “By Children, For Children” (“Dai bambini, per i bambini”), con il team che ha affidato le videocamere direttamente ai bambini, per osservare il mondo attraverso i loro occhi e ricordare costantemente al pubblico e a tutti i partecipanti la ragione di questo progetto.



Ogni bambino ha utilizzato una propria piccola videocamera ed è stato invitato negli studi per filmare gli artisti durante le registrazioni, senza alcuna restrizione. Inoltre, il team di Glazer ha collaborato con fixer e filmmaker in Ucraina, Gaza, Yemen e Sudan per raccogliere immagini girate direttamente dai bambini in queste zone di conflitto. Il risultato è un’opera di straordinario impatto che collega l’album ai bambini che la musica intende aiutare.