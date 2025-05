L’intero catalogo degli OASIS disponibile in audio spaziale solo su Apple Music

Gli album rivoluzionari della band, tra cui ‘(What’s The Story) Morning Glory?’ e ‘Be Here Now’, insieme a tre raccolte — ‘The Masterplan’, ‘Time Flies… (1994-2009)’ e ‘Stop The Clocks’ — si uniscono al leggendario album di debutto ‘Definitely Maybe’, ai live ‘Oasis Knebworth 1996 (Live)’ e ‘Familiar To Millions (Live)’, tutti pubblicati da Big Brother Recordings Ltd e ora disponibili su Apple Music.

Big Brother Recordings ha incaricato il produttore, mixer e ingegnere del suono vincitore di un Grammy, Ryan Hewitt, di ricreare questi mix da zero. Ricostruiti con meticolosa cura e passione, il processo ha richiesto oltre 18 mesi di lavoro intenso. Il risultato finale aggiunge una profondità emotiva inedita, offrendo agli ascoltatori una sensazione simile a quella di ascoltare queste canzoni iconiche per la prima volta.

“Rispettare i mix originali e l’idea sonora di questi dischi — così potenti ed esplosivi — e trasferirli in Dolby Atmos è stata una delle sfide più grandi della mia carriera. Questi dischi avevano un sound già enorme, e ora su Apple Music in audio spaziale sono ancora più imponenti, pur mantenendo intatto lo spirito originale delle registrazioni”. — Ryan Hewitt, produttore, ingegnere e mixer vincitore di un Grammy.

Descritto come la nuova generazione del suono, audio spaziale con Dolby Atmos è un’esperienza d’ascolto di altissimo livello che avvicina gli ascoltatori alla musica più che mai. È un’evoluzione rispetto allo stereo tradizionale che permette di entrare nei brani, con suoni che circondano l’ascoltatore da ogni direzione, anche dall’alto. Si tratta di un salto in avanti che ha rivoluzionato il modo in cui i fan ascoltano la musica. L’impatto sulla registrazione originale è enorme, non solo in termini di suono, ma anche di emozione. Parlando della ricostruzione dei primi lavori della band, Ryan ha descritto il processo come “una partita a Jenga: se sposti il pezzo sbagliato, tutto crolla”.

Per celebrare il lancio, The Matt Wilkinson Show ha intervistato Ryan Hewitt sul processo di adattamento di ogni album a questa nuova esperienza immersiva.

“La musica degli Oasis è sempre stata prodotta in modo impeccabile — Noel Gallagher, Owen Morris, Mark ‘Spike’ Stent e Dave Sardy capivano tutti che la band prendeva davvero vita quando l’intensità grezza e mozzafiato dei loro concerti veniva combinata con un tocco di magia in studio. I nuovi mix spaziali di Ryan amplificano ulteriormente questa sensazione, portando queste canzoni senza tempo in territori ancora inesplorati. In vista degli spettacoli dal vivo più attesi del decennio, è un promemoria perfetto di come la musica degli Oasis abbia davvero cambiato le regole del gioco.”

— Matt Wilkinson, conduttore di Apple Music 1

Il completamento dell’intero catalogo degli Oasis in audio spaziale con Dolby Atmos arriva proprio prima dell’attesissimo tour Oasis Live ‘25. La reunion ha messo fine ad anni di trepidanti speculazioni, con una domanda senza precedenti e un entusiasmo globale che hanno reso l’annuncio uno degli eventi più rilevanti della cultura pop del 2024. L’anno scorso, inoltre, l’edizione per il 30° anniversario di Definitely Maybe è tornata al numero 1 della classifica album nel Regno Unito, per la seconda volta nella sua storia, a dimostrazione che l’interesse per il catalogo degli Oasis da parte di fan vecchi e nuovi ha raggiunto nuove vette.

Lo speciale radiofonico di Matt Wilkinson dedicato agli Oasis è disponibile qui: apple.co/_MattWilkinson

Ascolta e vivi l’esperienza degli Oasis in audio spaziale con Dolby Atmos, in esclusiva su Apple Music.

Album ora disponibili in audio spaziale con Dolby Atmos: