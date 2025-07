OASIS IS BACK: il tour della reunion è realtà. La scaletta della prima data a Cardiff

Quindici anni. È il tempo che ci è voluto per rivedere insieme sullo stesso palco Liam e Noel Gallagher.

Il sogno di milioni di fan si è finalmente realizzato il 4 luglio 2025, quando gli Oasis sono tornati a suonare dal vivo, aprendo a Cardiff il tour mondiale della reunion, “OASIS LIVE ’25”.

La domanda per i biglietti è stata da record: fan provenienti da 158 paesi hanno preso d’assalto le prevendite già dalla scorsa estate, con il tutto esaurito in pochissimi giorni. E ora che il tour è ufficialmente iniziato, l’entusiasmo non ha fatto che crescere.

Cardiff, 4 luglio: la scaletta del ritorno

La prima data al Principality Stadium è stata pura magia.

Gli Oasis hanno ripercorso i momenti più iconici della loro carriera, tra hit indimenticabili e sorprese in scaletta, con brani suonati per la prima volta dal vivo dopo oltre 20 anni.

Scaletta OASIS LIVE ’25

Hello (prima volta dal 2002)

Acquiesce (prima volta dal 2006)

Morning Glory

Some Might Say (prima volta dal 2002)

Bring It On Down (prima volta dal 2006)

Cigarettes & Alcohol

Fade Away (prima volta con Liam alla voce dal 2002)

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight (prima volta dal 2005)

Half the World Away

Little by Little (prima volta dal 2005)

D’You Know What I Mean? (accorciata, prima volta dal 2002)

Stand by Me (prima volta dal 2001)

Cast No Shadow (prima volta dal 2002)

Slide Away

Whatever

Live Forever (dedicata a Diogo Jota)

Rock ‘n’ Roll Star

Encore:

The Masterplan (con presentazione della band)

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

🔁 Primo show ufficiale degli Oasis dal 22 agosto 2009

👥 Con il ritorno di Paul “Bonehead” Arthurs alla chitarra ritmica

🥁 Primo show con Joey Waronker (Beck, R.E.M.) alla batteria

Tutte le date di OASIS LIVE ’25

Di seguito l’elenco completo delle tappe

🇬🇧 REGNO UNITO

4-5 luglio – Cardiff, Principality Stadium

– Cardiff, Principality Stadium 11-12-16-19-20 luglio – Manchester, Heaton Park

– Manchester, Heaton Park 25-26-30 luglio / 2-3-27-28 settembre – London, Wembley Stadium

– London, Wembley Stadium 8-9-12 agosto – Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

– Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium 16-17 agosto – Dublin, Croke Park

🇨🇦 CANADA / 🇺🇸 USA

24-25 agosto – Toronto, Rogers Stadium

– Toronto, Rogers Stadium 28 agosto – Chicago, Soldier Field

– Chicago, Soldier Field 31 agosto / 1 settembre – East Rutherford, MetLife Stadium

– East Rutherford, MetLife Stadium 6-7 settembre – Los Angeles, Rose Bowl Stadium

🇲🇽 MESSICO

12-13 settembre – Mexico City, Estadio GNP Seguros

🇰🇷 COREA / 🇯🇵 GIAPPONE

21 ottobre – Seoul, Goyang Stadium

– Seoul, Goyang Stadium 25-26 ottobre – Tokyo, Tokyo Dome

🇦🇺 AUSTRALIA

31 ottobre / 1-4 novembre – Melbourne, Marvel Stadium

– Melbourne, Marvel Stadium 7-8 novembre – Sydney, Accor Stadium

🇦🇷 🇨🇱 🇧🇷 SUDAMERICA