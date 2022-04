THE SMILE: esce il 13 maggio il primo album “A Light For Attracting Attention”

The Smile (Thom Yorke, Jonny Greenwood, Tom Skinner) annunciano l’uscita del loro attesissimo album di debutto A Light For Attracting Attention il 13 maggio 2022 su XL Recordings.

L’album di 13 tracce è stato prodotto e mixato da Nigel Godrich e masterizzato da Bob Ludwig. I brani presentano gli archi della London Contemporary Orchestra e una sezione completa di ottoni di musicisti jazz inglesi tra cui Byron Wallen, Theon e Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman e Jason Yarde.



La band, composta da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead, e Tom Skinner dei Sons of Kemet, ha già pubblicato i singoli You Will Never Work in Television Again, The Smoke, e Skrting On The Surface. The Smoke è stato anche pubblicato in un remix dub del leggendario produttore reggae Dennis Bovell.



Il singolo più recente, Pana-vision, è uscito il 3 aprile ed è apparso nell’episodio finale di Peaky Blinders.

Da poco è uscito invece il nuovo singolo, Free In The Knowledge, accompagnato da un video diretto da Leo Leigh. Il brano è stato eseguito per la prima volta da Thom Yorke all’evento Letters Live alla Royal Albert Hall di Londra a dicembre 2021, la prima volta in cui Thom si è esibito dal vivo dall’inizio della pandemia e ha dedicato la canzone a tutti i colleghi musicisti inglesi.

A gennaio di quest’anno i The Smile si sono esibiti a Londra in tre concerti consecutivi nel giro di 24 ore, andati tutti sold-out e trasmessi in live streaming in tutto il mondo.

La band inizierà il tour Europeo il 16 maggio in Croazia e si esibirà in a Londra, Edimburgo e Manchester, prima di tornare in Europa e terminare il tour il 20 luglio con un concerto in Sicilia a Taormina.

THE SMILE

14 Luglio 2022 Milano, Fabrique

15 Luglio 2022 Ferrara, Piazza Trento Trieste

17 Luglio 2022 Macerata, Arena Sferisterio

18 Luglio 2022 Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea

20 Luglio 2022 Taormina, Teatro Antico



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/thesmile2022